Un grup de prieteni care a urcat cu bicicletele în Păltiniș a avut parte de o experiență unică. În drumul lor au dat peste o pereche de vipere care se aflau în plin ritual de împerechere. Felul în care se apropiau și ”își făceau curte” a fost unic, povestesc tinerii.

Grupul de prieteni și-a petrecut ziua de 1 iunie în Păltiniș, la o plimbare cu bicicletele. Pe o potecă din spatele releului, mai că au dat peste două vipere care se aflau în drumul lor. Tinerii au oprit și le-au privit. Cele două reptile se aflau în timpul ritualului de împerechere. Unul dintre sibieni a postat pe pagina de Facebook fotografii și a descris experiența ca fiind unică.

”Paltinis, 1 iunie

Astia doi isi desfasurau ritualul direct in poteca turistica. Am reusit sa-i evit cu roata bicicletei in ultima clipa. Initial, eram trist ca i-am intrerupt si ca au fugit in directii diferite. Dupa aproximativ un minut i-am zarit din nou impreuna, dar in spatele tufisurilor. Banuiesc ca cel negru e mascul dupa modul in care o adulmeca pe cea maro. A fost o experiență fascinanta sa-i privesc cateva minute si ma bucur ca nu i-am deranjat prea tare.”, este postarea lui Ionuț Vlad Iordache.

