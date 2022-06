Odată cu Maratonul Internațional Sibiu va avea loc și „Maratonul cărților la 1 leu”, sâmbătă, în 4 iunie. Inițiativa vine din partea Centrului Cultural „Cărți fără preț” cu scopul de a încuraja lectura în rândul tinerilor. Alergătorii la maraton vor primi o carte gratis, la alegere, în baza ecusonului.

Cărțile provenite din donații sunt date la biblioteci, iar cele care nu, ajung la Centrul „Cărți fără preț” de unde oamenii vin să le ia, participând cu o donație simbolică pentru a ajuta copiii cu dizabilități mentale.

„Am mai organizat în trecut «Seara cărților la 1 leu », iar acum «Maratonul cărților la 1 leu» deoarece are legătură cu evenimentul care are loc în oraș și am zis să facem ceva legat de cultură. Scopul este promovarea lecturii, iar donația pe care o pretindem pentru cărți este simbolică, de 1 leu. Fondurile de la această acțiune vor ajunge la copiii cu dizabilități mentale dintr-un centru de zi și unul rezidențial ale Fundației Little Johns”, spune Călin Blaga, președintele organizației.

Cei care vor să ia o carte sau să doneze pentru o cauză nobilă, trebuie să meargă la sediul de pe 9 mai, nr.47, unde îi așteaptă sute de cărți.

