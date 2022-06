Experiențele și, în special, cele dramatice au un rol important în dezvoltarea personală. Maturitatea vine odată cu astfel de perioade, iar europarlamentarul crede că punctul zero al bărbatului Nicu Ștefănuță a fost atins într-un moment de cumpănă.

Sibianul consideră că momentele de cumpănă sunt cele mai bune din viață pentru că împing omul să se maturizeze, indiferent că este vorba despre o pierdere, o boală serioasă, o schimbare în carieră sau o despărțire serioasă. Pentru el, momentul de cumpănă a fost o pierdere din familie.

„Un moment de cumpănă a fost o pierdere să zicem economică din familia mea, mi-a arătat că în viață nu ai niciodată o siguranță absolută și că ar trebui să fii mereu gata să stai pe propriile tale picioare. Chiar dacă a fost un eveniment negativ care a avut un impact dramatic, pentru mine a fost și punctul zero al bărbatului Nicu Ștefănuță”, spune europarlamentarul.

Un alt moment care a contribuit la maturizarea lui Nicu Ștefănuță a fost luare decizii de a renunța la carieră. Acesta a ales să urmeze studiile în America pe proprii bani, cu toae că deja era familiarizat cu funcționariatul european.

„Momentul în care aveam deja câțiva ani în funcționariatul european și m-am desprins, am renunțat la cariera mea de atunci. A fost un moment greu pentru că a fost o investiție enormă, am cheltuit foarte mulți bani pe care îi făcusem până atunci, dar mi-am dat seama de niște lucruri care au rămas cu mine toată viața. Dacă nu riști, nu câștigi. Am câștigat foarte mult respect de sine și dovada că pot face mai multe lucruri în viață, nu doar unul. Este un moment important și personal pentru mine pentru că acolo mi-am cunoscut și soția. Pentru mine a fost un pariu foarte important în momentul cheie”, spune Nicu Ștefănuță în podcast.

