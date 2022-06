Ziua cea mare se apropie cu pași repezi. Iar noi avem convingerea ca vei fi cea mai frumoasa mireasa si-ti vei impresiona partenerul cum nu a maii facut-o nicio femeie pana acum.

Un prim pas după ce ați stabilit data cununiei civile e sa începi să-ți organizezi evenimentul pe deplin, exact așa cum ai visat: să programezi cununia religioasă, să-ți alegi rochia potrivită, programarea la machiaj și la coafură, să alegi restaurantul, să faci listele de invitați etc.

Toate aceste lucru vor necesita timp si costuri, așa că trebuie să-ți eficientizezi munca alegând calea cea mai ușoara si, de ce nu, să-ți faci și un buget pentru fiecare element in parte.

Si, in ceea ce privește ținuta potrivita pentru cununia civilă, desi este o ocazie unica si speciala in viața ta, nu înseamnă ca nu poti avea rochia perfecta fără sa investești o avere. Cu economiile făcute din achiziția unei rochii cununie civila de la JojoFashion, te poti orienta către o rochie spectaculoasa pentru cununia religioasa, ba chiar sa investești in alte lucruri care vor fi mult mai memorabile (de exemplu, într-un fotograf si un videograf bun, care vor captiva momentul si vă vor lăsa cele mai frumoase amintiri).

Rochii cununie civilă pentru mirese

Dacă faci parte din categoria mireselor traditionale, ar trebui sa ai in vedere achiziția unei rochii de mireasă într-o nuanță de alb. O alegere superbă de la JojoFashion poate fi rochia Malina, o rochie prin intermediul căreia poti organiza de exemplu, o cununie civila cu tematica traditionala. Desigur, daca preferi o rochie mai moderna, te poți orienta către o rochie din dantela, rochie babydoll precum rochia Ecaterina, o rochie conica sau una din satin.

Iar daca ești o mireasa neconventională, poți arăta minunat chiar și într-o rochie roșie, albastră, bej, roz etc.

In alegerea rochiei perfecte ar trebui sa ții cont de următoarele aspecte:

Alege o rochie care sa-ti flateze silueta (de exemplu, daca ești mignonă, evita rochiile midi sau pe cele maxi care nu-ti oferă un efect de alungire);

Tine cont de cum va fi prognoza meteo pentru a te asigura ca materialul va fi potrivit;

Alege o rochie care sa se potrivească in contrast cu accesoriile si coafura dorita;

Daca după cununie realizezi si petrecerea de nunta, poți alege o rochie tematica care sa se potrivească cu decorul salii de evenimente.

Rochii cununie civila pentru domnișoarele de onoare

Pentru ca nu doar miresele își caută rochii splendide pentru cununia civila, putem vorbi si de miresele de onoare care sunt in cautarea unor articole vestimentare care sa le puna in valoare la un astfel de eveniment.

O prima regula ar fi sa eviți alegerea unei rochii albe sau bej, acestea fiind îndeosebi culorile preferate de mirese. Deopotrivă, poti alege absolut orice model iti face cu ochiul din categoria rochii cununie civila de la JojoFashion, unde chiar si tu poti gasi rapid si la un preț accesibil, o rochie de care sa te îndrăgostești si care sa se potrivească constituției tale.

Rochiile scurte sunt perfecte îndeosebi pentru doamnele si domnișoarele tinere, iar daca ai anumite lucruri pe care-ti dorești sa le maschezi, poti miza pe o rochie lunga. Cele mai frumoase rochii sunt realizate din materiale ample si plăcute, extrem de confortabile, in care vei putea sa stai întreaga zi, chiar si la petrecerea de după.

Daca nu știi ce model ti se potrivește cel mai bine, poti comanda rochii diferite pe care sa le probezi acasă, fara a te lupta cu privirile taioase ale personalului din magazinele fizice de rochii sau cu insistentele lor. Mai apoi, o poți păstra fix pe cea care iți place mai mult, urmând sa le returnezi pe restul, simplu si rapid.

