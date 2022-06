Proiect Erasmus + 2021-1-RO01-KA122-SCH-000013250 – beneficiar Școala Gimnazială Șura Mică

Profesori ai Școlii Gimnaziale Șura Mică, au participat la cel de-al doilea flux de mobilitate Erasmus+, K1, în perioada 02.05.2022-06.05.2022, și anume la cursul structurat „ONLINE, OPEN AND DISTANCE EDUCATION,, furnizat de EDUCOM+ Karditsa, Grecia și vizita la școala suport 18 DIMOTIKO SHOLEIO KARDITSAS GRECIA, echipa de proiect fiind formată din 8 profesori: Claudia Mery Simtion coordonator de proiect, Roxana Kovacs, Elena Cristina Ursei, Elena Gabriela Bolovan, Sorina Elena Popescu, Claudia Maria Gîndilă, Giorgiana Ramona Ciocîrlan, Elena Cristina Rău Nițescu.

Obiectivul principal al celui de-al doilea flux de mobilitate din proiectul Erasmus+ Incluziune și digitalizare prin experiențe Erasmus – 2021-1-RO01-KA122-SCH-000013250 beneficiar Școala Gimnazială Șura Mică, Jud. Sibiu este îmbunătățirea competențelor digitale ale cadrelor didactice din școala noastră prin participarea a 8 profesori la cursul structurat din Grecia și vizita la școala suport din Karditsa Grecia.

Mobilitatea Erasmus+ a avut două componente. Prima componentă a fost participarea profesorilor de la Școala Gimnazială Șura Mică la cursul structurat, număr ID IS E10265008 care a inclus 5 module analitice: 1. Basic principles of online, open and distance learning;

ERT- Emergent Remote Teaching; 3. Online tools for pedagogical exploitation; 4.Open learning resources; 5.How to design and develop online and digital educational material, cu un total de 40 ore și credite transferabile. Competențele dobândite la curs vor acoperi nevoia institutionala a scolii de a avea cadre didactice cu competente digitale dezvoltate si cunostinte de pedagogie digitală, inclusiv cele legate de selectarea si utilizarea eficientă a instrumentelor si resurselor disponibile online. Mentorul nostru pentru această mobilitate a fost profesor Georgia Konstantia Karagianni.

A doua componentă a mobilității a fost participarea la de activități de tip job shadowing la școala „supporting” 18 DIMOTIKO SHOLEIO KARDITSAS, vizită intermediată de furnizorul de curs.

Activitățile propuse au fost concepute de gazdele noastre pentru a crea acele ,,comunități de învățare”, prin schimburi de experiență, modele de bune practici și pedagogie digital, pe care ni le-au prezentat omologii noștri din Grecia. În școala din Karditsa, profesorii de la Școala Gimnazială Șura Mică au explorat si o serie de metodologii inovatoare pentru predare, care ne vor ajuta să utilizăm instrumente, tehnici și strategii educaționale, cultura si realizările gazdelor noastre în domeniul educational, au sporind și interculturalitatea.

Evaluarea cursului structurat s-a realizat prin: portofoliu personal cu materiale suport, chestionare și raport individual, profesorii de la Șoala Gimnazială Șura Mică participanți la mobilitate au primit Certificate Europass și Certificate de Participare la mobilitatea Erasmus+ .

Echipa de proiect de la Școala Gimnazială Șura Mică, care a participat la mobilitatea ERASMUS+ desfășurată în Grecia la Educom+ Karditsa Grecia și la 18 DIMOTIKO SHOLEIO KARDITSAS Grecia, apreciază cea de-a doua mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+ ,, Incluziune si digitalizare prin experiențe Erasmus,, ca fiind extraordinară, și-au dezvoltat competențele profesionale digitale, mai ales că au avut schimburi de experiență pe domeniul de interes cu profesorii școlii din Karditsa, Grecia cu care se va colabora și pe viitor.

Mulțumim gazdelor noastre din Grecia: The community for the plus in education – Educom+, directoarei, profesor Georgia Konstantia Karagianni care ne-a fost și mentor, formatorilor, profesor Eleni Stamati directoarea școlii 18 DIMOTIKO SHOLEIO Karditas Grecia, profesorilor școlii care ne-au acordat tot sprijinul pentru buna desfășurare a mobilității Erasmus+.

Coordonator de proiect, prof. Claudia Mery Simtion

