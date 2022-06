Doi tineri au probleme cu legea după ce au încălcat regulile rutiere. Domnișoara de 23 de ani are dosar penal pentru că și-a lăsat un prieten să-i conducă mașina. Tânărul de 19 ani are aceleași probleme pentru că s-a urcat a volan deși nu are permis de conducere.

La data de 6 iunie, în jurul orei 03,15, în municipiul Sibiu, polițiștii Biroului Rutier Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe Calea Șurii Mici de către un tânăr în vârstă de 19 ani, din Agnita.

Polițiștii rutieri au constatat că cel aflat la volan nu deține dreptul de a conduce, pe numele tânărului fiind deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.

De asemenea, în urma investigațiilor efectuate, polițiștii rutieri au stabilit că proprietara autoturismului, o femeie în vârstă de 28 de ani, din Copșa Mică, i-ar fi încredințat autoturismul tânărului cunoscând faptul că acesta nu deține dreptul de a conduce. Astfel, pe numele femeii s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de încredințare.

Cercetările continuă la nivelul Biroului Rutier Sibiu.