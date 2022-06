Feteasca Regală va avea o statuie la Mediaș. Este o premieră, pentru că niciunde în lume unui soi de viță de vie nu i s-a ridicat vreo statuie. Anul acesta a fost sărbătorită pentru prima dată, la Mediaș, Ziua Internațională de Fetească regală, zi proclamată in cursul anului 2021.

Cu această ocazie la Mediaș, odată cu aniversarea a 755 de ani de la prima atestare documentară a municipiului la data de 03 iunie avut loc pe langă prezentarea oficiala a Proclamației de la Mediaș, un triplu eveniment: lansarea de carte „Reconstrucția Vechii Metropole de vin a Transilvaniei”, lansarea proiectului primei statui din lume a unui soi de viță de vie – Feteasca regală si declaratia comună a Directorului Agentiei Domeniilor Statului, Directorului Adjunct al ONVPV-ului si Camerele de comerț din vechea regiune viticolă, de atragere de investitori pentru refacerea practică a vechiului Weinland.

De asemenea, ne bucurăm sa va anunțăm ca o delegație internațională din Portugalia, SUA, Canada, Franța, Brazilia a asociației Weinlover Internațional prin Weinlover România a fost prezenta in această perioadâ in țară, a participat la Ziua Internațională de Fetească regală la Mediaș si au adoptat un butuc al soiului românesc de Fetească regală conform tradiției Weinlover.

Lansarea proiectului primei statui din lume a unui soi de viță de vie – Feteasca regală

La rugamintea Presedintelui „Asociației de istorie, cultura si civilizația vinului Millesime” de la Oradea, D-l. Dorin Popa, inițiem la Medias prima statuie din lume a unui soi de viță de vie și o să facem bineințeles o statuie de Fetească regală. Va avea 3 metri inălțime, va fi finanțată din zona privată.

Creația aparține d-lui dr. Adrian Popescu, specialist in arte plastice, expert european pentru programe culturale și relații publice/mass media si cadru didactic asociat mediului academic” si va fi realizata fizic din bronz de artistul Cristian Crestinconv, membru al Uniunii Artistilor Plastici din România, absolvent al Universității Naționale de artă Bucuresti.

Conceptul statuii, așa cum este prezentat, va avea 3 metri inaltime, 3 frunze si 33 de boabe de strugure, intenția fiind de a finanța statuia prin personalizarea fiecarui bob de strugure cu logo-ul cramei, companiei sau persoanelor care vor sponsoriza realizarea statuii. In premiera a fost anunțat faptul ca cel mai mare producator de Fetească regală din România cu 739 de ha plantate, compania Jidvei va sponsoriza cu 5.000 de Euro o primă boabă acestei statui. Termenul de realizare a statuii va fi de aproximativ 12-24 de luni si este derulat prin noua asociație constituită la Medias „Asociația pentru reconstrucția Vechii Metropole de vin a Transilvaniei”.

Lansarea de carte „Reconstrucția Vechii Metropole de vin a Transilvaniei”

O primă colecție de documente, mare parte aflate in original in arhiva personală a autorului d-l Octavian Isailă, rezultat a 16 ani de documentare referitoare la istoria de vin a orașului Mediaș, care să fie un prim instrument de lucru al oricui dorește să afle sau să cerceteze detalii ale istoriei viticole de peste 800 de ani a orașului aflat în mijlocul zonei numită din vechime Țara Vinului (Weinland). Volumul a fost lansat in trei limbi, româna, engleză, germană.

In cadrul festivităților comunității a fost inmânată d-lui Octavian Isailă o plachetă si o diplomă de excelență în semn de apreciere și recunoștință pentru intreaga activitate profesională și contribuția adusă promovării municipiului Mediaș de către d-l Primar al municipiului, d-l. Roman Gheorghe.

„Este vorba despre o munca de documentare imensă pe parcursul a 16 ani. O sa vedeti aici documente despre Ambrosi, despre Caspari. Un singur sfat as dori să-i dau la Tavi, sa nu se oprească aici, sa continue documentarea pe de o parte, iar pe de alta parte să incerce sa dea si o istorie a familiilor Caspari si Ambrosi pentru ca documente are suficiente”, a spus Helmuth Knall – istoric, profesor, scriitor mediesean.

„Incerc sa reconstruiesc Vechea Metropolă de vin, nu visam unde o sa ajung in 2005, dar uite că timpul și oamenii m-au ajutat sa pun aceasta istorie cap la cap. Visul pe care il am acuma, asa cum in 2005 visam sa reconstruiesc istoria, este să refacem tehnic si practic vechiul Weinland care tinea de la Sighisoara, Targu Mures, Aiud, Apold si Făgăras, era un cerc numit Weinland și Mediașul, istoric vorbind in documente apare ca și Metropola de vin a Transilvaniei”, spune autorul Octavian Isailă.