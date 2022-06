Tot mai mulți investitori străini sunt interesați să aducă bani la Mediaș, pentru reînvierea Țării Vinului. Sute de hectare de viță de vie sunt libere, iar pământul este pregătit pentru noi producții, după ce nai de zile nu a fost valorificat.

„Nu întâmplator astăzi este Ziua Internațională de Fetească regală proclamată anul trecut la Mediaș. Camerele de Comerț din România sunt o interfață intre mediul privat si mediul public, adică intre bussines și entitățile de stat. Menirea Camerelor de Comerț este să facă legaturi practice și să ajute mediul de afaceri pe toate palierele. De la partea de Bussines pana la partea de legislație, suport pentru autorități și asa mai departe!

Am invitat pe cei de față, in incercarea de a declara public faptul ca ne dorim sa refacem Weinland-ul…. cum putem sa strângem rândurile in asa fel încât să atragem investitori, angajandu-ne prin Camerele de Comerț să promovăm inițiativa și disponibilul în așa fel incât să atragem investitori pentru replantarea viilor disponibile in zona Weinland.”, spune Octavian Isailă, C.C.I.A. Sibiu:

„De ce ADS-ul astăzi aici? Pentru că Agenția Domeniilor Statului, cea care se ocupă de incâ vreo 320.000 ha la nivel național din evidențele pe care le avem la acest moment, are și în zona Sibiului încă disponibile aproape 700 de ha de foste vii care nu sunt intr-o stare deosebită dar sunt foste tereneuri pe care via si-a scris istoria!

Si pe această cale si pe altele pe care le va găsi d-l Presedinte, vom veni și vom promova aceste terenuri, ca suntem la Miercurea Sibiului, că suntem la Biertan, la Hoghilag, toate le vom promova si vom încerca pe deplin cu toții sa le dam spre folosință, să le dăm in concesiune, in asa fel încât să rodească! Să știți stimate doamne si domni că aceste terenuri și-au dovedit capacitatea de a da naștere unor vinuri deosebite!

Avem nevoie de oameni, de oameni cu inițiativă, avem nevoie de tineri cu inițiativă, de oameni cu potențial, să renască podgoriile din Tara Vinului. Agenția Domenniilor Statului și-a propus să deschidă un amplu proiect de comunicare și promovare a acestor terenuri atât in zona dumneavoastră pentru ca de aici a plecat ideea d-le Presedinte si va multumesc pentru acest lucru, dar si in alte părți din țară. Incercăm ca intr-adevăr vinul românesc să fie mai mult și mult mai bun! Vă multumesc și numai bine! „, a declarat George Sava, ADS.

„O plăcere pentru mine să particip la un asemenea eveniment. După ce am reușit să parcurg primele zece pagini … ce aveți dumneavoastră aici este o comoară in ce insemnă marketingul. Deci in ce inseamnă marketingul vinului, aceasta este o comoară d-le Presedinte. Nu există regiuni în țară care să prezinte la ora actuală, sau ma rog există regiuni in țară dar nu exista multe documente de asemenea valoare. România viticolă este a cincea țară ca suprafață viticolă din Europa, avem undeva la 180.000 de ha de viță de vie. Undeva ca și recoltă de vinuri tot locul 5-6, suntem locul 12-13 în lume, deci România viticolă este un nume in lume.

Sunteți in mijlocul unei regiuni viticole deosebit de bogată. Dumneavoastră aici, in această zonă, în jurul Mediașului, având aceste documente care sunt de o valoare inestimabilă, eu pot sa va spun că dacă vrei să intri pe piața vinului în primul rând trebuie sa-ți creezi legenda. Că daca n-ai legendă, vie poți sa-ți faci, și poți să ai și vin bun, dar dacă n-ai o legendă în spate, și-am sa va dau exemplul tuturor care sunt in piață acuma, fiecare are o legendă, fiecare și-a creat o legendă.

Dumneavoastră aveti legenda si nu aveți vinul. Aveți poza cu reclama de pe Calea Victoriei de la 1930. Sunt pozele cu vinuri de Târnavă Ambrosi pe Calea Victoriei! Păi nu are nimeni asa ceva! Eu mă refer aici la investitori. Lucru cel mai important dumneavoastră il aveți prefigurat, ma refer la posibilitatea de a penetra o piața Păi nu are nimeni asa ceva si ma refer la piața din Europa de vest. Aveți 700 de ha de vița de vie la ADS!”, spne Tony Giminadis, ONVPV.

„Despre vin vorbesc alții, eu vorbesc economic! Pentru ca un Presedinte de Cameră trebuie să țină aproape de domeniul economic și discutând despre vin aici, județul Alba cred că poate fi un etalon al culturii vinului. O sugestie aș da lui Tavi, să facem un drum al vinului legând cramele din județul Alba de ceea ce se întâmplă în județul Sibiu, să punem în valoare din punct de vedere economic vinul prin cramele pe care le avem. Turiștii numai așa putem să-i atragem, invitându-i în crame, cu mâncare tradițional românească, cu Fetească regală și pentru că cireasa de pe tort a Feteștii regale este la Jidvei.”, spune Orzea Corneliu, CIA Alba.

„Ne găsim impreuna cu Weinlover Romania aici si soțul meu Bruno Scavo, pentru un proiect ambitios care a demarat anul trecut cu prima carte ce a plecat in paginare deja despre regiunea Dragasanilor. Sunt născută în sudul României si mi s-a părut normal sâ incepem prin acea zonă, dar am descoperit aici o a doua carte spre care ne indreptăm pentru ca acesta este scopul vizitei noastre pe aceste meleaguri care sunt superbe, a doua carte va avea ca obiect Transilvania in ansamblul ei. Si este adevărat că in ultimele zile am avut prilejul să descoperim aceste dealuri ondulate ale Târnavelor unde Feteasca regală domnește așa cum domnește în toată Romania pentru că știți foarte bine, este soiul nostru cel mai plantat și care are totala ei legitimitate să își aibe ziua ei internațională. Este un soi care are și capriciile lui, are o structură fenolică foarte interesantă, ceea ce duce la aptitudini de păstrare, acel usor relief ca sa-i zicem, sa nu-i zicem astringență, o ajută foarte bine sa se pastreze și in lemn. Vinurile de pe timpuri ne arătau si aptitudinile cu diverse trepte de sucrozitate, de dulceață, se ducea vinul mai mult spre demisec, spre demidulce, vinuri de dulceată mai medie chiar foarte dulce. Este un soi care poate să reprezinte cu toată mandria România, asa cum o înțelegem din istoria ei. Are o istorie foarte frumoasa legata bineînțeles de Ambrosi, de pepinierele Caspari, de tot ce este aici legat de această metropolă a vinului. Noi venim si noi dintr-o metropola a vinului, din Nisa, unde la fel am avea 600 de potențiale ha de vie dar care s-au pierdut, au rămas doar 60 de ha”, este de părere Iulia Scavo – Somelier de top 10 mondial și cavaler al vinului de Porto.