Ediția a 12-a a Turului Ciclist al Sibiului, care se va desfășura între 2 și 5 iulie, marchează o premieră pentru România, aliniind la start șase dintre cele 18 echipe de World Tour acreditate de Uniunea Ciclistă Internațională (UCI).

Anula acesta, Turului Sibiului propune cinci etape provocatoare prin inima Transilvaniei, pe un traseu recunoscut pentru duritatea lui: 80 din cei 500 de km totali ai parcursului sunt în cățărare și ajung pe cele mai frumoase drumuri din România – Transfăgăran și Transalpina.

Ca de obicei, Turul Sibiului oferă cicliștilor amatori posibilitatea de a participa la competiții dedicate, organizate pe traseul profesioniștilor și în aceleași condiții: Transfăgărășan Challenge (4 iulie) și King of the Mountain Păltiniș (5 iulie) sau cu scopul de a promova bicicleta ca stil de viață: Cursa Sponsorilor (19 iunie), Biciclete Cochete (1 iulie) și Green Day Kids (3 iulie).

DETALII CHEIE

BORA – hansgrohe, Israel – Premier Tech, Astana Qazaqstan Team, Jumbo – Visma, Lotto Soudal și Cofidis vor duce la un nou nivel competiția la care sunt înscrise în total 29 de echipe. Pentru Astana, Jumbo – Visma, Lotto și Cofidis va fi prima vizită în România, în timp ce Israel Premier Tech vine pentru a doua oară, iar BORA – hansgrohe este deja la a treia participare, fiind câștigătoarea clasamentului general la ultimele două ediții. Lista complete a echipelor participante poate fi văzută aici.

Campionul en-titre Giovanni Aleotti (BORA – Hansgrohe) revine și el la Sibiu, pentru a-și apăra tricoul galben, dar de această dată va avea o competiție acerbă. Printre favoriții la podium cu rezultate frumoase anul acesta se numără Gijs Leemreize (Jumbo- Visma), care s-a remarcat în Turul Italiei, terminând două etape pe locul doi, respectiv trei; Steff Crass (Lotto Sudal), locul 11 în Turul Romandiei; Jesus Herada (Cofidis), locul 8 în topul cățărătorilor la Turul Cataluniei sau Patrick Bevin, cîștigătorul clasamentului general în Turul Turciei. Numele cu cea mai mare rezonanță din lista cicliștilor așteptați să participe la ediția din acest an este britanicul Chirs Froome, anunțat ca rezervă de Israel Premier Tech. Cu 7 victorii în Mari Tururi – 4 în Turul Franței, 2 în Turul Spaniei și una în Turul Italiei – Froome este cel mai titrat ciclist al generației sale. Participarea sa la Turul Sibiului va fi decisă în funcție de forma pe care o va arăta în Critérium du Dauphiné (5-12 iunie) – dacă nu vine la Sibiu, va merge în Turul Franței.

PROGRAM ȘI TRASEU

Turul Ciclist al Sibiului 2022 va începe în prima sâmbătă a lunii iulie, cu un prolog care se desfășoară nu în centrul orașului, ca până acum, ci pe aleile celui mai mare muzeu în aer liber din România – Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA.

În 3 iulie, pentru prima dată în istoria competiției, startul se dă din deplasare – plutonul profesionist pornește de la Brezoi, pe Valea Oltului, și ajunge la Sibiu pe Transalpina.

În 4 iulie Turul revine pe un traseu familiar, pe nemilosul Trasfăgărășan, în ceea ce este traditional numită „etapa regină”, cu finiș la Bâlea Lac.

În ultima zi a competiției sunt programate două semi-etape: dimineața – un contratimp în urcare la Păltiniș, care le va oferi cățărătorilor o ultimă oportunitate de a zgudui clasamentul general și după-amiaza – o etapă mai scurtă, până la Poiana Sibiului, care le oferă sprinterilor șansa de a se bate pentru ultimul finiș al ediției, în Piața Mare din Sibiu.

EVENIMENTE CONEXE

Cursa Sponsorilor (19 iunie): Încă de la prima ediție, în 2011, Turul Ciclist al Sibiului a oferit sponsorilor si partenerilor posibilitatea de a-și înscrie angajații la o competiție dedicată, care oferă senzațiile unei competiții profesioniste – se desfășoară pe un traseu închis circulației, cu cronometraj și arbitraj – însă într-o atmosferă prietenească, în care singurele lucruri care contează sunt fair play-ul și distracția.

Biciclete Cochete (1 iulie, ora 17.30): Evenimentul propune ciclistelor din Sibiu (dar nu numai) o paradă de gala din Parcul Sub Arini până în Muzeul Astra, la Scena de pe lac. Aici ciclistele își pot împărtășii experiențele pe două roți la o limonadă, în timp copiii pot participa la atelierele pregătite de Fundația „Un copil. O speranță”. Nu există taxă de participare, dar se adună donații pentru Fundația UCOS.

Green Day Kids (3 iulie): Organizat în Piața Mare a municipiului Sibiu, în zona de finiș a etapei 1 din Turul Ciclist al Sibiului, concursul se adresează copiilor între 5 și 12 ani care nu sunt legitimați la vreun club de ciclism și are scopul de a promova bicicleta în rândul celor mici. Câștigătorii vor primii trofee, medalii, si tricouri ale echipelor participante în Turul Ciclist al Sibiului 2022.

Transfăgărășan Challenge (4 iulie): Cea mai așteptată competiție de ciclism pentru amatori din România propune și la a doua ediție un traseu de 37 de km între Albota și Bâlea Lac, cu o diferență de nivel de peste 1400 de m și asigură participanților aceleași condiții de care beneficiază și profesioniștii: circulație închisă, mașini de însoțire, traseu delimitat la finiș.

King of the Mountain (5 iulie): Competiția lansată odată cu Turul Ciclist al Sibiului, King of the Mountain se desfășoară pe Păltiniș, pe același traseu pe care îl parcurge plutonul profesionist și în aceeași zi cu acesta. La ediția din acest concurenții trebuie să parcurgă un traseu de 12,5 km cu o pantă medie de 5% și cu zone de 14%, de la Curmătura Ștezii până la Arena Platoș.

Turul Ciclist al Sibiului este organizat de Clubul Sportiv Sibiu Sport Project, sub egida Federației Române de Ciclism și a Uniunii Cicliste Internaționale fiind o competitie co-finanatat de Primaria Municipiului Sibiu si Cosnsiliul Judetean Sibiu prin Agenda Sport. Încă de la prima ediție, care a avut loc în iulie 2011, Turul Ciclist al Sibiului s-a impus drept cea mai titrată competiție ciclistă organizată în România și una dintre cele mai importante din sud-estul Europei, găzduind echipe naționale, Continentale, Pro-Continentale și, în premieră pentru țara noastră, de World Tour. În cele 10 ediții organizate până acum, am avut ocazia să vedem la Sibiu cicliști care au făcut istorie, precum Egan Bernal – câștigător al Turului Franței în 2019, sau Primož Roglič – câștigător al Turului Spaniei în același an.