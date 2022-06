După o pauză de trei săptămâni, FC Hermannstadt a revenit la antrenamente pentru pregătirea de Liga 1. Tehnicianul Marius Măldărășanu nu a fost prezent la primul antrenament după revenirea din vacanță, fiind plecat la București pentru un curs la sediul FRF.

”O vacanță binemeritată, trei săptămâni! Din punctul meu de vedere este suficient, două săptămâni cred că erau prea puține, ținând cont de toată presiunea și tot ce s-a întâmplat în sezonul trecut. O lună de zile era prea mult! Trei săptămâni e ideal, rămânând ca timp de pregătire șase săptămâni pentru această perioadă precompetițională. Venim cu gânduri bune, entuziaști, bineînțeles că ne-am încărcat bateriile și eu, și staff-ul nostru, bineînțeles și jucătorii… Chiar discutând cu ei înainte de antrenament și știind și felul, modul cum s-au antrenat ieri (n.a. luni), la fel, au poftă, ceea ce este un lucru bun. Mergem în continuare pe acest trend, e perfect”, a spus Măldărășanu, conform paginii de Facebook a clubului sibian, relatează prosport.ro

FC Hermannstadt nu mai merge în Slovenia, ci în Turcia

Măldărășanu a adăugat că echipa sibiană nu va mai pleca în cantonament în Slovenia, ci în Turcia. Stagiul de pregătire centralizată va avea loc în perioada 19 iunie – 1 iulie.

Antrenorul ”alb-roșilor” a mai spus că jucătorii săi vor susține un amical înainte de plecarea în Turcia, altele patru în cantonament și două la revenirea la Sibiu, până la debutul noii ediții de campionat.

”Avem ăstea două săptămâni în care ne vom pregăti la Sibiu, pe urmă vom face un cantonament, inițial era vorba de Slovenia, însă a apărut o altă variantă, Turcia, mâine (n.a. astăzi) sau poimâine ne vom decide, vom ști cu exactitate. Asta înseamnă că noi o să plecăm undeva pe data de 19 (n.a. iunie) în cantonament și ne vom întoarce de 1 iulie. Venind în țară, mai sunt două săptămâni în care vom avea încă două jocuri și pe urmă vom intra în ciclul normal înainte de începerea campionatului. Este foarte greu în perioada asta (n.a. să mai jucăm alte amicale) pentru că și echipe de Liga 1, în funcție de cum au terminat și când au terminat (n.a. sezonul), pregătirea, unele o încep pe 13 (n.a. iunie), Liga 2 și Liga 3 încep mult mai târziu și atunci săptămâna asta va fi mai mult de recuperare, urmând ca săptămâna viitoare să încercăm să găsim adversar pentru un meci amical. În cantonamentul de care vorbeam vom avea patru meciuri. Plus alte două jocuri (n.a. la revenirea din Turcia), ar însemna 7 meciuri amicale. Este suficient și sunt sigur că toate aceste meciuri ne vor ajuta ca să găsim un «unsprezece», dar nu vorbesc doar despre un «unsprezece», ci și de lot, un lot foarte competitiv”, a completat Măldărășanu.

Marius Măldărășanu, despre transferuri…

Întrebat despre viitoarele transferuri și porturile pe care dorește să le întărească, Măldărășanu s-a referit cu precădere la cel de fundaș drepta, unde au jucat Alex Pantea și Gabriel Tomșa, jucători împrumutați de la FCSB și CFR Cluj, vicecampioana, respectiv campioana en-titre.

Antrenorul s-a ferit să pronunțe nume, dar a recunoscut că, în timpul vacanței, a căutat jucători pe care să-i transfere la FC Hermannstadt. Măldărășanu a lăsat să se înțeleagă că și-ar dori în special jucători din România.

”Sunt adeptul omogenității, am încredere în jucători, însă trebuie să fim realiști, trebuie să îmbunătățim lotul, trebuie să venim cu plus, cred că este nevoie de un jucător nou și care să vină cu plus pe orice poziție. Acum, să dau poziții clare, nu trebuie, dar fundaș dreapta, știm foarte bine că FCSB-ul are nevoie de Pantea și ne bucurăm (n.a. pentru el), pentru că și-a făcut treaba foarte bine și dovadă că ei nu mai vor să-l dea, cel puțin la momentul acesta. Și atunci, trebuie să ne reorientăm rapid. «Dodo» (n.a. Tomșa), la fel, se întoarce la CFR. Suntem în căutări, vedem, în toată această vacanță n-am stat, am căutat jucători, discuții, apar fel și fel de variante, și români, și străini. Eu încerc să… Nu e vorba de dat totul din casă… Știm foarte bine că, în trecut, echipele care au retrogradat, Hermannstadt, Iașiul și Astra au avut probleme sau au retrogradat având foarte mulți jucători străini. Nu am nimic cu jucătorii străini, însă au fost probleme din punct de vedere al vestiarului. Și noi chiar am făcut un grup frumos (n.a. la FC Hermannstadt), e o atmosferă foarte bună, aș marșa în continuare pe asta, dar îi înțeleg și pe conducătorii noștri, pentru că, într-adevăr, în momentul în care apar negocierile, sumele sunt unele care poate nu merită, și atuncea te vezi nevoit să te reorientezi. Vom vedea, important e să fim inspirați și să alegem exact ce ne trebuie și jucători care într-adevăr să vină și să ne ajute”, a mai spus Măldărășanu.

Vrea suporterii (și) mai aproape de echipă

Măldărășanu și-ar dori ca suporterii sibieni să fie alături de ”alb-roșii” în număr cât mai mare și în sezonul viitor, chiar dacă echipa nu va începe sezonul pe stadionul din Parcul Sub Arini, la care continuă lucrările până la toamnă.

”Ne bucurăm că am reușit această promovare imediată, ca să spun așa. Nu știu, aud tot felul de zvonuri că de foarte mulți ani nu s-a mai promovat imediat după retrogradare. Acum știrea e că parcă, în 2014, Gaz Metan (n.a. a reușit să revină în Liga 1, la numai un an de la retrogradare), dar totuși sunt ceva ani. Ei (n.a. suporterii) au fost alături de noi, bineînțeles atât cât s-a putut, vorbesc din punct de vedere fizic, acum sunt ferm convins că vor fi, chiar dacă în continuare nu vom juca (n.a. la Sibiu) și vom începe campionatul pe alt stadion. Îmi doresc să fie în număr mult mai mare, pentru că contează aportul lor. Ce-aș putea spune, îmi doresc să jucăm la Sibiu, cu toții ne dorim, știm foarte bine că, în momentul în care vom juca aicea, vom avea de partea noastră aportul publicului. Dar, până atunci, îi doresc (n.a. pe suporteri) foarte aproape de echipă din toate punctele de vedere pentru că Liga 1 e altceva. Băieții și-au atins obiectivul, cu toții ne-am atins obiectivul, dar deja e istorie și ne gândim la sezonul următor”, a afirmat, în încheiere, Marius Măldărășanu.