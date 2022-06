Festivitatea de absolvire a studenților ULBS a avut loc joi, 9 iunie, în Piața Mare din Sibiu. Absolvenții Universității „Lucian Blaga” au intonat simbolicul „Gaudeamus” în deschiderea evenimentului.

Peste 2000 de studenți ULBS au sărbătorit, astăzi, absolvirea facultății, un pas important în viața oricărui tânăr. Studenții Facultății de Științe Socio-Umane, Facultății de Inginerie, Litere și Artă, Teologie, Științe Economice, Drept, Medicină și cei de la Academia de Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” s-au adunat în centrul Sibiului pentru a celebra un nou pas spre cariera la care visează.

Festivitatea a început cu discursul ținut de Florin Coșuleț, cântarea simbolicului cântec „Gaudeamus”, urmând ca mai apoi preotul Constantin Necula să îi „îmbărbăteze” și să îi invite să rostească împreună rugăciunea „Tatăl Nostru”.

În continuarea evenimentului, Sorin Radu, rectorul ULBS, le-a adresat tinerilor câteva cuvinte motivaționale: „Iată-ne la sfârșitul unui ciclu universitar cu totul aparte, doi ani în pregătirea studenților noștri, doi ani din viața noastră i-am petrecut în circumstanțe cu totul deosebite. Alternanța dintre cursurile față în față și cele online, marcându-ne definitiv viețile și pregătirea didactică. Sunteți cu adevărat o generație deosebită, cea mai mare parte din viața universitară ați petrecut-o în pandemie. Dragi absolvenți, ați trăit vremuri interesante în care ați învățat sensul unor cuvinte precum pandemie, restricții, responsabilitate, dar am răzbit și iată-ne în această zi însorită, în cea mai frumoasă piață din România, fericiți și mulțumiți alături de părinți, prieteni și profesori, la ultimul curs, încheind un ciclu de formare academică într-o manieră triumfală”, spune rectorul Universității „Lucian Blaga”, Sorin Radu.

Prefectul Sibiului, Mircea Crețu a ținut să rostească un discurs prin care să încurajeze și să accentueze importanța evenimentului care semnifică un sfârșit, dar, totodată un nou început pentru studenții ULBS.

„Dragi absolvenți, trăiesc sentimente pline de emoție, dar și de speranță. Acum când mă aflu în mijlocul dumneavoastră, a tinerilor absolvenți, a două prestigioase universități, în cel mai important moment academic, cel al festivității de absolvire. Ați ajuns la capătul unei motivante, grele, dar și frumoase călătorii academice și sunteți în fața unui nou început, unor noi așteptări, unor noi oportunități”, spune prefectul Sibiului.

Absolvenții ULBS, fericiți că au participat la festivitate

Absolvenții s-au bucurat că au avut ocazia să participe la festivitatea de absolvire, reprezentând un moment unic în viață, cu o însemnătate aparte pentru fiecare student: „Acum, la finalul celor trei ani de studiu simt multă mândrie și bucurie deoarece sunt absolventă a specializării Jurnalism. Au fost trei ani plini, trei ani în care am legat prietenii, am muncit și am învățat. Trei ani în care domnii profesori au fost mereu alături de noi”, spune absolventa Gabriela Luca.

Și Roxana Ispas, absolventă a Facultății de Socio-Umane, specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, consideră că este un eveniment în care pentru ultima dată te poți întâlni cu colegii într-un astfel de cadru memorabil.

„Emoții prea multe nu am pentru că am avut la cealaltă absolvire care s-a făcut pe departament, dar e foarte drăguț, ne place, am avut mai mult contact cu ceilalți studenți pe care până acum nu i-am cunoscut. Am reușit să avem o ultimă întâlnire cu toți colegii, pentru că la licență nu o să ne vedem cu toții”, spune absolventa Roxana Ispas.

S-a înmânat cheia unei noi generații ULBS

În cadrul evenimentului, au fost prezente personalități locale, precum rectorul Academiei Forțelor Terestre, Ghiță Bârsan, cât și reprezentanți ai absolvenților care au spus câteva cuvinte pentru colegii lor.

„În numele absolvenților AFT vreau să transmit câteva gânduri și impresii referitoare la parcursul nostru în Academie, un parcurs dificil, dar plin de satisfacții cu foarte multe experiențe valoroase care s-au adăugat pe rând bagajului nostru de cunoștințe și amintiri. Academia, privită prin ochii absolvenților, este un loc de cunoaștere de sine, un loc în care am reușit să ne conștientizăm limitele ca mai apoi să le depășim”, spune absolventul Tudor Damian.

În cea de-a doua partea a festivității, cheia a fost înmânată unei noi generații de studenți, urmând ca mai apoi o studentă să țină un discurs emoționant: „Trimit un mesaj al păcii și al năzuinței spre cunoașterea studenților și a tinerilor de pe meleagurile sibienilor”.

Evenimentul a fost unul susținut și din punct de vedere artistic, Band of Brothers and Sisters a cântat melodii tematice, potrivite contextului dat. De asemenea, în încheiere, talentata Maria Cojocaru a cântat o piesă care a emoționat publicul.