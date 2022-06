Acum aproape 18 ani, povestea Adrianei Iliescu, cea mai bătrână femeie din România care devenea mamă, făcea înconjurul lumii.

Fiica acesteia, Eliza Maria, este frumoasă, sănătoasă și absolventă de liceu. Puștoaica a terminat 12 clase cu titulatura de șefă de promoție și are planuri mari pentru perioada următoare, scrie peroz.ro

După ce scapă de examenul de Bacalaureat, despre care spune că nu are mari emoții, adolescenta își dorește să urmeze cursurile a două facultăți și vrea să facă asta în paralel, ca după trei ani, să aibă în portofoliu două diplome de licență. Eliza va urma cariera mamei sale, cea de profesoară, așa că vrea să se înscrie la Facultatea de Litere. În plus, are de gând să o urmeze și pe cea de Filosofie.

Eliza Iliescu a stat de vorbă cu cei de la impact.ro, cărora le-a povestit cum îi mai merge. A încheiat liceul cu o medie foarte bună, de peste 9.50. În plus, a ieșit și șefă de promoție a Liceului „Dimitrie Paciurea”.

„Nu-mi place să mă laud cu asta! Așa că nu vă voi spune exact media mea generală. Să zicem că e de peste 9.50. Nu m-am considerat niciodată o mică vedetă. Dimpotrivă, am fost și sunt un om normal. Colegii și profesorii mei așa cred că m-au privit. Și eu la fel pe ei, ca pe niște oameni normali. Uneori, însă, am aflat că există și excepții. Nu-mi face nicio plăcere să vorbesc despre asta și vreau ca lumea să mă considere un om normal, așa cum îi văd și eu pe cei din jurul meu”, a spus Eliza Iliescu pentru sursa citată.

Despre planurile ei, adolescenta, care devine majoră în ianuarie 2023, a declarat: „Nu am luat niciun moment în calcul varianta de a studia în străinătate. Așa că m-am oprit asupra a două variante. Este vorba despre Facultatea de Litere, dar și de cea de Filosofie. Am decis să urmez modelul mamei și, cum ea a fost profesoară, asta vreau să fac și eu! Realizez că nu va fi simplu, mai ales că voi încerca să le urmez în paralel, dar îmi doresc să încerc să fac asta! Și să calc pe urmele mamei”.

Adriana Iliescu, cea mai vârstnică femeie din România care a devenit mamă, a împlinit 84 de ani

Eliza îi este aproape mamei sale, mai ales că femeia a împlinit 84 de ani la sfârșitul lunii mai. Este sănătoasă și tare mândră de fiica ei. „Au fost mici surprize, dar aceste amănunte țin mai degrabă de intimitatea unei familii, așa că nu le voi face publice. Mama, în schimb, e bine. E sănătoasă și a primit multe telefoane de felicitare de ziua sa. Iar asta ne-a bucurat foarte mult pe amândouă”, a povestit puștoaica.

În ianuarie 2005, la aproape 67 de ani, Adriana Iliescu devenea cea mai vârstnică femeie din lume care devenea mamă, iar povestea ei a devenit cunoscută în toată lumea. De atunci, recordul ei a fost doborât, iar cea care-l deține în prezent este o indiancă de 74 de ani, care a adus pe lume fete gemene.