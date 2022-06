Pentru desfășurarea în bune condiții a evenimentului Cursa Sponsorilor, organizat sub egida Turului Ciclist al Sibiului, se instituie pentru ziua de duminică, 19 iunie, următoarele restricții de circulație:

Calea Poplăcii este închisă între strada Ludoș până la ieșirea din oraș spre Poplaca, între orele 7:30 – 15:00;

DJ 106R este închis între Sibiu și intrarea în Poplaca între orele 7:30 – 15:00.

Conducătorii auto sunt rugați să folosească variante ocolitoare și să respecte indicațiile agenților de poliție și ale personalului de semnalizare a concursului.

Se interzice parcarea autovehiculelor pe strada Calea Poplăcii, de la strada Ludos până la Jandarmeria Sibiu, în intervalul orar 6:00-15:00.

Încă de la prima ediție, în 2011, Turul Ciclist al Sibiului a oferit sponsorilor si partenerilor posibilitatea de a-și înscrie angajații la Cursa Sponsorilor. Evenimentul le oferă participanților șansa de a experimenta senzațiile unei competiții profesioniste – cursa se desfășoară pe un traseu închis circulației, cu cronometraj și arbitraj – însă într-o atmosferă prietenească, în care singurele lucruri care contează sunt fair play-ul și distracția. Cursa Sponsorilor a fost lansată ca și competiție cu start în masă, dar din 2020 se desfășoară ca probă de contratimp, individual și pe echipe (2 membri la fete, 3 la băieți). În afară de Cursa Sponsorilor,Turul Ciclist al Sibiului organizează și alte competiții dedicate amatorilor: Biciclete Cochete (1 iulie), Green Day Kids (3 iulie). Transfăgărășan Challenge (4 iulie) și King of the Mountain Păltiniș (5 iulie).

Ediția a 12-a a Turului Ciclist al Sibiului se va desfășura între 2 și 5 iulie și aliniază la start șase dintre cele 18 echipe de World Tour acreditate de Uniunea Ciclistă Internațională. Anul acesta, Turului Sibiului propune cinci etape provocatoare prin inima Transilvaniei, pe un traseu recunoscut pentru duritatea lui: 80 din cei 500 de km totali ai parcursului sunt în cățărare și ajung pe cele mai frumoase drumuri din România – Transfăgăran și Transalpina.

Turul Ciclist al Sibiului este organizat de Clubul Sportiv Sibiu Sport Project, sub egida Federației Române de Ciclism și a Uniunii Cicliste Internaționale. Încă de la prima ediție, care a avut loc în iulie 2011, Turul Sibiului s-a impus drept cea mai titrată competiție ciclistă organizată în România și una dintre cele mai importante din sud-estul Europei, găzduind echipe naționale, Continentale, Pro-Continentale și, în premieră pentru țara noastră, de World Tour. În cele 11 ediții organizate până acum, am avut ocazia să vedem la Sibiu cicliști care au făcut istorie, precum Egan Bernal – câștigător al Turului Franței în 2019, sau Primož Roglič – câștigător al Turului Spaniei în același an.