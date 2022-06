Muzeul Național Brukenthal în colaborare cu Teatrul Național Radu Stanca propun pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu din acest an și o agenda expozițională de excepție. Astfel, la Muzeul Național Brukenthal vor fi organizate expoziții de gravură europeană, artă românească, lansări de carte, concerte etc.

În acest sens, dr. Alexandru Constantin Chituță, șeful secției Marketing de la Muzeul Național Brukenthal a declarat: „Și în acest an împreună cu domnul director Constantin Chiriac și echipa Teatrului Național Radu Stanca am avut discuții cu privire la realizarea unui program expozițional în cadrul Fits. Anul acesta avem la Muzeul Național Brukenthal o premieră expozițională Goya și Dali, lucrări de grafică și litografie, printre care și renumita lucrare Somnul rațiunii naște monștri. Exte un proiect început de mine și George Șerban anul trecut, cu prilejul aniversării a 140 de ani de relații diplomatice România-Spania. Expoziția va fi deschisă cu un recital de chitară de muzică spaniolă susținut de Raul Guțu. Totodată avm 2 expoziții de artă contemporană a artiștilor ieșeni Felix Aftene și Dragoș Pătrașcu. Menționez aici că desenul afisului din acest an a Festivalului este realizat de Dragoș Pătrașcu și se va putea vedea în expoziție și apoi vom avea o seara de muzică și lansarea catalogului Călătorie în lumea stampelor Meiji. Așadar, și în acest an Muzeul Național Brueknthal invită vizitatorii, spectatorii și invitații Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu să treacă și pragul instituției muzeale!‟

Expoziția Goya și Dali, Blestemul Războiului, colecția av. George Șerban

Curator. Dr. Alexandru Constantin Chituță

Muzeul Național Brukenthal, cabinetul de stampe

Vernisaj: vineri 24 iunie 2022, ora 12.00

Expoziție realizată în parteneriat cu Ambasada Spaniei în România

Gravurile lui Goya suscită interesul cunoscătorilor dar și al celor care le văd pentru prima dată, atât prin valoare artistică, calitățile tehnice, dar și prin mesajul moral transmis, cel mai cunoscut fiind Somnul rațiunii naște monștri. Prin opera sa, Goya ne arată că arta trebuie să se ridice împotriva erorilor și viciilor omenești. Alături de gravurile lui Goya din temele Tauromaquia, Dezastrele Războiului și Capricii vor fi expuse și lucrări realizate de Dali inspirate din lucrările lui Goya, ce aparțin colecționarului George Șerban. Salvador Dali a fost impresionat de opera compatriotului său, astfel că a decis să interpreteze celebra serie a Capricilor, supunând fiecare lucrare la elemente artistice specifice Dali.

Opera lui Goya, poate la fel de actuală ca în vremea sa, a fascinat întotdeauna generațiile. Obiceiurile ilustrate și cruzimea omnipreznetă, combinate cu abuzul unor pături sociale, evocă în continuare emoții puternice vizitatorului.

Expoziție Dragoș Pătrașcu, Athanor

Curator: dr. Alexandru Constantin Chituță

Muzeul de Artă Contemporană

Str. Tribunei, nr. 6

Vernisaj: vineri, 24 iunie 2022, ora 15:00

Artistul ieșean Dragoș Pătrașcu vine la Sibiu cu o expoziție excepțională cu lucrări de pictură, grafică și instalație. În cadrul expoziției va putea fi admirată și lucrarea Soarele inocenței, lucrarea de afiș din acest an al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Dragoș Pătrașcu se remarcă astăzi printr-un artist complex, matur care interpune grila unei inteligențe plastice axată pe verosimil și cerebralitate. Desenează ca un arhitect și visează ca un pamfletar. Între luciditate și disperare, el așează o veritabilă conștiință a timpului. Graficianul Dan Erceanu, afirma: „Acea calitate a artistului de a fi mereu nou, proaspăt, calitate pe care Serghei Djaghilev i-o pretindea lui Picasso- Uimește-mă, pare să-i fie proprie lui Dragoș Pătrașcu în mod natural. Am considerat mereu că, deși mai are încă multe de spus în arta sa, Dragoș Pătrașcu este deja autorul unei opere extrem de bogate, de variate, operă care mizează pe absobția totului într-un stil personal.‟

Expoziție Felix Aftene, Noi și ele

O privire asupra lumii animalelor

Curator: Alexandru Constantin Chituță

Muzeul Național Brueknthal

Cabinetul de cartografie

Vernisaj: Luni, 27 iunie 2022, ora 15:00

Artistul Felix Aftene revina la Sibiu printr-o expoziție cu lucrări de pictură. Expusă la Muzeul Colecțiilor de Artă din București în toamna anului trecut, lucrările artistului ieșean invită publicul vizitator la meditație și reconsiderare a atitudinii noatre asupra lumii și a semenilor. Artistul explică faptul că expoziţia sa nu este un manifest ecologic, ci doar propune un dialog. „Expoziţia mea nu e un manifest ecologist, iar lucrările mele nu caută să ascundă sloganuri sub culori. Ca orice creator, eu vin doar cu o propunere de dialog, mărturisind vizual partea mea de poveste, una care este, în fond, extrem de personală şi inevitabil subiectivă. Dincolo de ea, se află o întreagă lume, la rândul ei plină cu poveşti personale de toate felurile. Aşa încât prin această expoziţie nu fac altceva decât să propun un loc de întâlnire a poveştii mele cu poveştile oamenilor care o vizitează”, afirmă Felix Aftene.

Lansarea albumului

Călătorie în lumea stampelor Meiji, Ed. Muzeului Național Brukenthal, Sibiu, 2022

Muzeul Național Brukenthal, curtea I

Sâmbătă 25 iunie 2022, ora 17:00

Eveniment realizat în parteneriat cu Ambasada Japoniei în România

Deschisă cu prilejul Zilei Împăratului Japoniei, expoziția Călătorie în lumea stampelor Meiji și albumul tipărit aduce o premieră în sfera culturală românească și est-europeană prin realizarea unei expoziții cu stampe japoneze din perioada Meiji ce acoperă în integralitate tema istorică, împărat, teatrul, bijin-ga și peisaje. În comparație cu puținele expoziții realizate până în momentul de față cu stampe din perioada Meiji, axate doar pe o temă, de pildă Bijin-ga sau pe un singur artist, expoziția și albumul din colecția George Șerban se constituie într-o incursiune completă în lumea stampelor japoneze din perioada Meiji. Cu ajutorul acestor stampe se poate urmării trecrea Japoniei de la tradiție la modernitate, vizibilă mai ales în vestimentație, ținută, edificii, clădiri publice, realizarea Constituției ș.a.