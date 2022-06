A sosit momentul ca Internet Explorer să ajungă în Recycle Bin pentru totdeauna. De miercuri, 15 iunie, browser-ul legendar va fi înlocuit definitiv de Microsoft Edge și nu pot spune că schimbarea nu avea să se înfăptuiască în cele din urmă.

Internet Explorer nu va mai fi găzduit pe sistemele care rulează cele mai recente versiuni de Windows 10, adică 20H2 sau mai noi. Asta înseamnă că cei care vor scăpa vor fi utilizatorii de Windows 8.1, Windows 7 – asta până în ianuarie 2023 – și cei care se folosesc de Windows Server LTSC (toate versiunile), Windows Server 2022, LTSC pentru clientul Windows 10 (toate versiunile), și toate versiunile LTSC pentru Windows 10 IoT, relatează zonait.ro

IE Mode pentru Microsoft Edge va beneficia de suport cel puțin încă șapte-opt ani de acum încolo, pentru ca dezvoltatorii web să aibă destul timp la dispoziție pentru a-și moderniza aplicațiile și să elimine definitiv în cele din urmă nevoia pentru IE Mode. Deci vom observa cum Microsoft Edge va începe să fie împins și mai mult pe sistemele utilizatorilor de Windows 10.

Nu că ar fi neapărat ceva rău. Deși are anumite chichițe care nu m-ar convinge să-l aleg în defavoarea lui Chrome, Microsoft Edge nu este un browser chiar atât de nasol, mai ales din moment ce a devenit la rândul său bazat pe Chromium. Are anumite opțiuni de personalizare interesante și overall este destul de curat și bine organizat.

Dar totuși, este un moment destul de important în istoria Internetului, chiar dacă trebuie să fii cumva blocat în trecut dacă încă ești chitit pe a folosi Explorer în 2021. Prima iterație de Internet Explorer a făcut ochi acum 27 de ani, în 1995, odată cu lansarea lui Windows 95. Internet Explorer 11 a debutat în octombrie 2013, dar primele semne ale tranziției începeau să fie observate din 2015, când Microsoft începuse deja să includă Edge-ul în Windows 10.