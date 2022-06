Fetița ucraineancă Veronika, refugiată la Mediaș din cauza războiului din Ucraina încearcă să își transforme hobby-ul de a croșeta jucării într-o mică afacere pentru a-și ajuta familia.

Veronika este o fetiță de 12 ani care s-a mutat împreună cu sora cu vârsta de 5 ani, mama și bunica la Mediaș, în urma războiului din Ucraina. În prezent, este în clasa a VII-a la Școala Hermann Oberth din Mediaș. Încă de când se afla în orașul natal Harkov, fetiței îi plăcea să croșeteze, iar odată ce a ajuns în România, a început să își dezvolte hobby-ul.

„Veronica a devenit interesată de tricotat încă dinainte de război, dar când am ajuns noi în România a început să-și dezvolte hobby-ul. Acest lucru îi distrage atenția de la realitate și de la evenimentele care se desfășoară în orașul natal, Harkov”, spune mama ei.

Vinde jucării pentru a-și cumpără haine de vară

Din cauza greutăților financiare care au apărut odată cu războiul și mutarea la Mediaș, Veronika s-a gândit că ar fi o idee bună să vândă jucăriile prin intermediul facebook-ului pentru a-și ajuta familia. Cu banii de pe jucăriile vândute își dorește să poată duce o viață la fel ca cea trăită înaintea războiului.

,,Este o adolescentă care are 12 ani și bineînțeles că vrea să cumpere lucruri și pantofi noi. Vrea să mănânce prăjituri și să își cumpere bijuterii, ce făcea înainte de război.

Din păcate nu ne putem permite să trăim ca până acum, din moment ce mama mea este pensionară și am două fiice cărora trebuie sa le asigur cel puțin strictul necesar. Este imposibil să obții un loc de muncă fără să cunoști limba, mai ales într-un oraș mic. Acesta este modul în care fiica mea a decis să mă ajute și să susțină familia”, spune Evgenia, mama fetiței.

Veronika încearcă să-și ajute familia

Printr-o postare pe un grup de facebook, fetița a precizat motivul și dorința de a vinde cât mai multe jucării croșetate pentru a-și putea permite atât ea, cât și restul familiei un trai mai bun. În Ucraina, mama ei era cosmetician, însă în România din cauza barierelor de limbă încă nu a reușit să își găsească un loc de muncă.

„Mă cheamă Veronika, am 12 ani și am venit din Harkov împreună cu sora mea de 5 anișori, mama și bunica. Merg la școală în Mediaș și învăț limba română, iar în timpul liber croșetez jucării de pluș. Când am plecat din Harkov, afară era zăpadă, iar acum e deja vară. Vreau să o ajut pe mama să îmi cumpere mie și surorii mele haine și încălțăminte de vară, așa că m-am hotărât să vând jucăriile mele. Dacă vă plac iepurașii mei, văcuțele sau inimioarele mele, contactați-o pe mama mea și ea mă va ajuta să vi le trimit”, spune fetița Veronika înr-un mesaj.

Pentru fiecare jucărie de pluș Veronika acordă aproximativ trei ore. De asemenea, îi place să învețe limbi străine, să înoate și să danseze. Un iepuraș croșetat din pluș costă 30 lei, o inimioară 5 lei, văcuța 30 lei, albina 10 lei, omuleț ,,Klaus,” 20 și orice altă jucărie poate fi realizată la comandă.

Cei interesați să cumpere o jucărie croșetată de Veronika o pot contacta pe mama ei pe numărul de Whatsapp: +380988202063.