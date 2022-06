Zilele trecute, mai mulți români au cules roadele muncii lor la Campionatul Intercontinental de Masaj organizat în Grecia. La fiecare categorie din cadrul competiției, pe podium s-au aflat terapeuți din România. Un sibian a reușit să câștige aurul, clasându-se pe locul I.

Podiumul la Campionatul Internațional de Masaj din Atena, Grecia, a fost plin de români. Aceștia și-au arătat iscusința, pe care juriul a apreciat-o. Printre cei care s-au întors acasă cu medalii se numără și sibianul Radu Dan Gligor, care a obținut locul I la categoria „Eastern Free Style Male Professional”.

Sibian medaliat cu aur la o competiție intercontinentală de masaj

Radu Gligor are 32 de ani, iar de 12 ani încoace este terapeut maseur SPA și terapii complementare. Predă cursuri de masaj corporal, facial, masaj thai, este instructor certificat de yoga și este vicepreședintele Asociației de Masaj și Terapii Complementare din Sibiu. Sibianul a reușit să ducă numele orașului de pe Cibin tocmai la Atena, acolo unde a câștigat aurul la categoria la care a concurat.

„Pe podium au fost mulți români, la fiecare categorie. Printre ei m-am aflat și eu, fiind medaliat cu aur. Campionatul a fost organizat de Federația de Masaj a Lumii (WMF) și au participat 38 de țări. Eu am luat locul I la categoria Eastern Free Style Male Professional. Imnul României a răsunat și a fost cântat cu patos de românii noștri la fiecare medalie de aur câștigată, parcă și străinii au învățat imnul de cât de multe ori l-au auzit”, spune sibianul Radu Gligor.

Pe lângă calitatea de participant pe care a avut-o, sibianul a stat și la masa juriului într-una din zile. „În Grecia am avut practic dublă participare, o zi am concurat, iar în alta am făcut parte din juriu. Noi vrem să promovăm masajul la nivel mondial, dar și în România. Avem terapeuți foarte buni în țară, drept dovadă am ajuns atât de mulți pe podium. S-a punctat tehnica, ergonomia, cursivitatea mișcărilor, dar și modul în care empatizezi cu persoana care primește masajul.

Campionatul Național de Masaj din România are loc la Sibiu

Sibianul a fost prezent, în ultimele luni, la o mulțime de competiții. În 14-15 mai terapeuții românii au fost participat la Campionatul din Bosnia-Herțegovina, în 27-29 mai la Campionatul European din Franța, în 4-5 iunie la Campionatul Balcanic din Serbia, iar acum, între 11-12 iunie în Grecia. În curând, între 17-19 iunie, va avea loc Campionatul Mondial de Masaj din Copenhaga la care vor fi, de asemenea, prezenți.

Spre finalul anului, Sibiul va fi gazda Campionatului Național de Masaj din România. Competiția este organizată de Asociația de Masaj și Terapii Complementare în perioada 21-23 octombrie și se află la a treia ediție.