Cea de-a doua probă a Evaluării Naționale a luat sfârșit. Elevii sibieni care au terminat clasa a VIII-a au susținut joi, în 16 iunie, examenul la Matematică. Tinerii au trebuit să își controleze emoțiile, astfel încât să se poată concentra pentru a rezolva exercițiile.

Absolvenții clasei a VIII-a au susținut, joi, cea de-a doua probă de la Evaluarea Națională 2022, examenul la Matematică. Proba a început puțin după ora 9:00, când elevilor le-au fost împărțite broșurile cu subiecte. În cele două ore avute la dispoziție elevii și-au dat silința să rezolve problemele matematice.

Primii elevi ai Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu au ieșit din sala de examen după ora 11:00. Emoțiile mari au fost trăite atât de tineri, cât și de părinții și profesorii care îi așteptau. „Avem emoții, dar avem încredere în copilași. S-au pregătit foarte mult, noi îi susținem. Au făcut și meditații, în ziua de azi nu merge fără, mai ales cu școala online și tot felul de schimbări. Sperăm să se fi mobilizat după ce au primit subiectele”, spune Ionela Chiariu, mama unuia dintre elevi.

Exercițiul șase a ridicat probleme în rândul elevilor

Exercițiul șase de la Subiectul al III-lea a fost considerat cel mai complicat pentru elevii sibieni. La primul punct aceștia au trebuit să demonstreze care este volumul unei prisme drepte și să afle care este distanța de la un punct B la planul (EMC).

,,A fost mai greu decât la română și, ce să zic, cu Dumnezeu înainte. Sperăm să fie bine. Exercițiul șase mi s-a părut cel mai greu, cel cu o prismă regulată dreaptă. Sper să iau nota 8”, spune Damian, elev la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu.

Subiecte ușoare, emoții mari

O altă elevă de la „Goga” crede că subiectele au fost ușoare, însă pentru ea emoțiile foarte mari și presiunea părinților au fost decisive. Din neatenție a greșit mai multe subiecte și speră să ia o notă de 7.

„A fost destul de ușor, doar că nu am fost atentă și s-au adunat și emoțiile cu presiunea părinților și nu a fost foarte bine. Nu am știut să fac absolut nimic din problema șase, am încercat doar să pun formulele și acum sper să îmi dea un punct pentru ele. Mă aștept la un 7, 7, 50 și la română peste 9”, spune Sara, elev la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu.

Și Cătălin crede că subiectele au fost mai ușoare decât la română, însă nu la fel de ușoare ca la simulare. „La matematică au fost mult mai ușoare decât la română, dar totuși au fost grele. La simulare au fost mult mai ușoare. Am stat să verific de mai multe ori și am sperat că poate dacă verific găsesc vreo greșeală și într-adevăr am găsit mai multe. Mă aștept să iau un 8,50”, spune Cătălin, elev la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu.

După proba la Matematică, 16 iunie, urmează proba de Limbă maternă, vineri, 17 iunie. Primele rezultate vor fi afișate în 23 iunie 2022, până la ora 14.00, iar cele finale, după contestații, în 30 iunie. Media la Evaluarea Națională contează în proporție de 80% pentru admiterea la liceu.