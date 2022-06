Florin Ionescu este un ghid de turism din Sibiu cu experiență de 10 ani în domeniu, care își iubește foarte tare meseria și adoră plimbările în natură. Acesta organizează aproape săptămânal drumeții în împrejurimile Sibiului, descoperind de fiecare data locuri incredibile.

Florin spune că motivul pentru care a decis să devină ghid este faptul că este fericit practicând meseria de care este pasionat. Acesta spune că a venit în Sibiu acum 19 ani la studii, iar de atunci s-a îndrăgostit iremediabil de oraș și de Transilvania în general.

„Fiecare plimbare pe care am făcut-o în orașele și satele Transilvaniei a fost o imersiune în istoria lor bogată, iar asta m-a făcut să învăț din ce în ce mai multe despre oameni, poveștile lor și faptele din spatele lor. Cu o experiență în finanțe-bănci, am vrut să-mi combin pasiunile și hobby-urile (care orbitează în jurul istoriei, bucătăriei, naturii) într-o profesie. Așadar, am devenit ghid de turism licențiat, după absolvirea școlii de turism acum 8 ani. Ceea ce a fost inițial un hobby, s-a transformat într-un loc de muncă secundar și, încet-încet, a devenit principala mea ocupație. Recent, am devenit și ghid montan autorizat de Ministerul Turismului, pentru a transforma în profesie o alta pasiune de-a mea: muntele”, transmite ghidul pe pagina sa.

Acesta a spus pentru Ora de Sibiu că în decursul drumețiilor sale a descoperit în zona Sibiului foarte multe locuri demult uitate, probabil încă necălcate de prea multe persoane.

Locuri demult uitate în împrejurimile Sibiului

„Sunt foarte locuri noi pe care le-am descoperit, eu și colegii mergem, în special iarna, pe trasee pe care nu cred că le-a mai făcut cineva, unele din trasee nu mai sunt folosite. Am găsit foarte multe locuri frumoase. Unul dintre locurile nedescoperite care mi-a atras atenția a fost un cătun la Boița la o ora de mers pe jos de sat. Am fost acolo iarna și am găsit doi bătrâni care trăiau singuri în acel loc izolat, o poieniță foarte frumoasă, aveau gospodărie, animale. Vara aceasta am mers din nou să vedem dacă îi mai găsim acolo și i-am găsit cu câțiva nepoți care veniseră în vizită. Alte trasee pe care le-am descoperit sunt în zona Gura Râului, unde am găsit multe trasee care nu erau marcate, sunt multe poteci ale păstorilor care nu sunt marcate, iar la Rau Sadului am descoperit o potecă folosită rar de localnici, pe care am integrat-o apoi în traseele mele de drumeție. Zona are un farmec aparte datorită zecilor de colibe aparținând localnicilor din Rau Sadului, colibe care sunt obiectul unui proiect inițiat de asociația MyTransylvania, construit în jurul comunității care să protejeze zona montană ca peisaj cultural prin UNESCO și promovarea activităților tradiționale adaptate la realitățile de astăzi.”, spune ghidul.

Acesta menționează că animalele sălbatice nu ar trebui să reprezinte o problemă, deoarece acestea atacă doar dacă sunt provocate. În drumețiile sale, a întâlnit rar animale sălbatice, dar a văzut, în schimb, multe zone des frecventate de animale sălbatice, unde sunt vizibile urme de la animale precum: urs, râs, porc mistreț, căprioare.

„La Hosman, unde am fost acum două săptămâni, am descoperit un loc extraordinar, cu un parfum amețitor de salcâm, iar într-o zonă puțin umedă am găsit foarte urme de animale sălbatice. Vipere nu am întâlnit. Animalele atacă de obicei doar dacă se simt amenințate, de obicei se sperie când aud gălăgie”, spune Florin Ionescu, ghid de turism.

Cea mai înaltă altitudine la care a ajuns este cea a munților Făgăraș, care oferă o priveliște superbă.

Acesta spune că cele mai frumoase zone în care a ajuns sunt: zona colinară Nucet (în luna mai, când iarba are culoarea verde-crud, iar munții sunt în continuare acoperiți de zăpadă), Hosman (la început de iunie, pentru florile de câmp), Biertan, toamnă, în zona Mărginimii, la Rau Sadului, dealurile Rășinariului, Gura Râului (Valari și Dealul Runcului), la finalul lunii iunie Cindrelul și orice munte la înălțimi unde crește bujorul de munte. În țară, zona sa preferată sunt munții Apuseni, în zona Garda de Sus.

Mai multe detalii despre drumețiile sale puteți găsi pe pagina Sibiutourguide.com.

„Un traseu care îl fac des, pentru antrenament, cu marcaje refăcute recent în programul Anii Drumeției este cel care pornește din Rășinari pe Dealul Fraga. Punctul de pornire este biserica sf. Treime din Rășinari, urcă pe Coasta Boacii (de unde avem o panoramă superbă asupra satului) și de acolo după ce parcurgem pădurea de pini ajungem in zona de pășunat. După ce mai urcam o jumătate de ora pe potecă ajungem pe vf. Fraga, de unde putem admira Făgărașii, munții Lotrului, dar si o panorama deosebita a Sibiului. De acolo se poate merge in circuit si sa se cobori pe Valea Caselor în Rășinari, dar eu de obicei mă întorc pe același traseu. Dus-întors, fără pauze de făcut poze sunt 3 ore. Un traseu bun in orice sezon, un antrenament sau o ieșire în natură care poate fi făcut după amiază, după ce ne întoarcem de la lucru”, recomandă ghidul.