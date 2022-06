Mihai Culcea este unul dintre primele persoane care au probat Via Transilvanica cu bicicleta. Anul acesta a terminat traseul început vară trecută. În treisprezece zile a parcurs peste 700 de kilometri din Caraș-Severin până în Sibiu.

Tânărul sibian s-a pregătit înainte de a începe traseul, mergând cu bicicleta pe poteci din apropierea Sibiului pentru a vedea dacă este pregătit pentru un drum atât de lung și necunoscut. Primul traseu pe care l-a făcut împreună cu prietenii cu care urma să meargă în această aventură a fost coborârea pe drumul forestier de la Păltiniș.

,,Prima tură a fost la Păltiniș, de unde doar am coborât. A doua tură a fost mai grea, nu a fost doar coborâre continuă, am făcut o tură pe Valea Hârtibaciului, aproximativ 70 de kilometri. A treia zi am mers două zile pentru că așa urma să fie și pe Via Transilvanica. Am mers undeva la Șugag pentru a nu mai avea variantă să ne întoarcem la Sibiu. Prima zi a fost foarte grea și din opt persoane, patru au rămas la cazare. Așa am rămas cei care puteau să ducă mai mult”, spune Mihai.

A doua zi, cea mai grea – ,,Am ajuns la 11 noaptea la cazare”

Pentru Mihai cea mai grea zi a fost traseul spre cătunul Prisecina, de pe Valea Cernei. Realitatea nu a fost conform așteptărilor, greutatea traseului luându-l prin surprindere atât pe el, cât și pe restul prietenilor din grup. A fost și ziua în care s-a gândit să se întoarcă acasă.

,,A fost cea mai grea zi, urcarea a fost undeva la 2 400 m, iar noi calculasem 1 700 m. A fost o zi foarte solicitantă psihic, fizic nu mai vorbim. S-au stricat două biciclete, am întârziat foarte mult. În ziua aceea am ajuns la 11 noaptea la cazare”, povestește Mihai Culcea.

,,Bicicleta era făcută bucăți”

Frustrarea a venit odată cu stricarea bicicletei, lucru la care nu se aștepta, având în vedere experiența acumulată de anul trecut. Incidentul l-a făcut să realizeze că indiferent cât de bine ești pregătit, pot apărea evenimente neașteptate.

,,În ziua a patra nu îmi venea să cred că eu nu mai pot pleca pe traseu după ce făcusem anul trecut o parte din Via Transilvanica. Mă credeam invincibil. Eram în Prigor, o localitate în care nu aveam semnal la telefon. Între timp i-am lăsat pe băieți să plece, iar eu a trebuit să merg la Reșița să iau piesa de care aveam nevoie. Bicicleta era făcută bucăți. Omul la care ne-am cazat s-a oferit să mă ducă până în Reșița să fac rost de piesă”, povestește Mihai.

,,M-a surprins amabilitatea oamenilor”

Pe lângă peisajele care îți tăiau respirația, unul dintre motivele pentru care Mihai recomandă Via Transilvanica este reprezentat de bunătatea oamenilor. Așa cu spune și sibianul, ideea traseului nu este de a te caza la pensiuni, ci la săteni pentru a avea parte de experiența completă. A întâmpinat situații în care oamenii nu au vrut să le ia banii pe cazare, inclusiv în satul Micăsasa, din județul Sibiu.

,,M-a surprins amabilitatea oamenilor, bucuria lor de a ne primi încă de anul trecut. Oamenii și românul în special sunt foarte binevoitori. În ultima zi, nu am avut cazare și am strigat la porți, în Micăsasa . Ne-au chemat înăuntru, au început să dea telefoane, nu a găsit nimic și la un moment dat a zis că mută familia într-o cameră și ne lasă pe noi să stăm în camera lor și ceilalți doi au stat la un vecin. Este genul de turism la care nu stai în pensiuni, ci la om în casă, asta promovează Via Transilvanica. Am cunoscut românul de peste tot”, spune Mihai.

Mihai îi îndeamnă pe iubitorii de natură și de experiențe noi să facă traseul, însă mai întâi să se documenteze de pe site-ul oficial Via Transilvanica, unde se găsește un ghid de aproximativ 300 de pagini. De asemenea, tânărul vrea să sublinieze că traseul este pentru oricine, atâta timp cât se pregătește puțin înainte.

Via Transilvanica este un traseu de drumeții tematice din România de aproximativ 1 400 de kilometri, început în 2018. Traseul începe de la Putna și se termină la Drobeta Turnu-Severin. Proiectul a plecat de la inițiativa organizației Tășuleasa Social, ONG cu sediul în Pasul Tihuța, județul Bistrița‑Năsăud.