Vara a venit de câteva săptămâni și a adus cu ea, pe lângă soarele arzător, și evenimente de neratat. Weekendul acesta se anunță plin de distracție în Sibiu: putem merge să dansăm în Cotton, să petrecem până dimineața la Backyard, să vedem un film bun la cinema, să ne plimbăm cu mocănița, să facem un tur prin Muzeul în aer liber sau să mergem la un concert.

Fenomenul Backyard revine, în acest sfârșit de săptămână, cu o nouă petrecere memorabilă. Organizatorii au pregătit un party cu invitați de renume, iar cei vor să danseze pe muzică de cea mai bună calitate sunt așteptați sâmbătă, 18 iunie, la The Home of Backyard. Dj Andre Rizo este pregătit să facă atmosfera specifică unei nopți de neuitat. Aflat în Top 20 Tech House Beatport Worldwide, Dj-ul vine la Backyard să creeze o seară feerică încât cei prezenți să se distreze cum nu au mai făcut-o până acum.

La Cotton Pub este celebrată vara prin prima petrecere de pe terasă. De acum înainte, cele mai fabuloase nopți te așteaptă pe strada Dr. Ion Rațiu nr. 9! Vineri, 17 iunie, începând cu ora 19:00, se dă startul party-urilor de vară.

După serile dansate și pline de distracție, este nevoie și de puțină relaxare. Și cum altfel putem avea parte de ea, dacă nu vizionând un film la CineGold? Dacă nu ați văzut încă „Top Gun: Maverick”, acum e momentul, căci rulează și în weekend la cinema-ul din mall-ul Promenada Sibiu. „Doctor Strange în Multiversul Nebuniei”, „Firestarter”, „Lightyear”, sunt doar câteva dintre titlurile care rulează acum la CineGold.

Relaxarea continuă în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului acolo unde, duminică, este organizat „Târgul comunităților rurale ediția a XXVII-a”. Vor fi puse în scenă ateliere gastronomice și un program artistic specific din comuna Arpașu de Jos, satele Arpașu de Jos, Arpașu de Sus, Nou Român. 10 gospodine vor pregăti două preparate după rețete tradiționale vechi de sute de ani. Producătorilor prezenți în mod obișnuit la Târgul de țară li se vor alătura și alții cu cele mai bune produse din Arpașu de Jos, de la poalele munților Făgăraș: pâine și cozonac, produse lactate, produse apicole, gemuri, dulcețuri și siropuri. De asemenea, în același cadru vor fi prezenți doi meșteșugari din Arpașu de Sus cu ateliere de coasere a elementelor de port popular în ii, cămăși și cojoace. Meniul zilei va cuprinde ciorbă acră de găină și tocană de cartofi noi cu cârnaț din oală. Artiștii ansamblului Comorile Arpașului vor susține un spectacol de dansuri populare, însoțite de un concert susținut de interpreții: Bogdan Antonia, Cârțoroșan Sonia și Cârțoroșan Daria.

Duminică are loc și „Cursa Sponsorilor” sub egida Turului Ciclist al Sibiului. Evenimentul le oferă participanților șansa de a experimenta senzațiile unei competiții profesioniste – cursa se desfășoară pe un traseu închis circulației, cu cronometraj și arbitraj – însă într-o atmosferă prietenească, în care singurele lucruri care contează sunt fair play-ul și distracția. Cursa Sponsorilor a fost lansată ca și competiție cu start în masă, dar din 2020 se desfășoară ca probă de contratimp, individual și pe echipe (2 membri la fete, 3 la băieți). (VEZI AICI CE RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE SE IMPUN)

Fanii trupei „om la lună” au parte de o mare surpriză. În orașul de pe Cibin, la Joyme Pub, are loc lansarea albumului „Echilibru”. Sibienii sunt invitați să ia parte la concertul care are loc în 17 iunie. Prețul unui bilet este 60 lei, plătit în avans, și 70 lei în ziua evenimentului. Copiii cu vârste sub 12 ani au acces gratuit atât timp cât sunt însoțiți de un adult plătitor de bilet.

Tot în acest weekend continuă și Hermannstadt Fest în Piața Habermann din Sibiu. Festivalul va avea trei secțiuni, respectiv: muzică tradițională, muzică de divertisment și muzică folk (dedicată artistului Vali Sterian). Vor fi şi câteva secţiuni speciale, printre care se numără: secţiunea „Dialog între generații” – Portret Compozitor Adrian Ordean și Codruț Croitoru, secţiunea „Remember” dedicată maestrului Șerban Georgescu și a artistei Mădălina Manole și secţiunea ,,Cântec pentru Dumnezeu”

Există evenimente și pentru cei mici în weekend. Aceștia pot merge, împreună cu părinții lor, la Teatrul „Gong”, să vadă fabula muzicală „Vaca Rosalinda”. „Vaca Rosalinda (o fabulă muzicală)” este un spectacol plin de umor și de muzică, iar povestea lui Rosalinda le vorbește copiilor despre toleranță, acceptare, despre cât rău ne poate face critica excesivă, și despre cât de important este exercițiul admirației, dar mai ales despre faptul că muzica reușește întotdeauna să netezească asperitățile dintre ființe, fie ele cuvântătoare sau necuvântătoare. Prețul unui bilet este 12 lei.

Sâmbătă și duminică, de la ora 10:00 sau de la ora 15:00, putem face și o plimbare cu mocănița de pe Valea Hârtibaciului. Experiența este una absolut uimitoare.