În 19 iunie s-a desfășurat la Sibiu Cursa Sponsorilor, competiție conexă a Turului Ciclist al Sibiului – cel mai important eveniment dedicat ciclismului în România.

La start s-au aliniat peste 400 de angajați ai sponsorilor și partenerilor Turului, care au concurant fie individual, fie în echipă. Spre deosebire de ultimele două ediții, echipele au putut să-și amenajeze corturi în zona de start/finiș, iar acest lucru a creat o atmsoferă specială, de familie. Participanții au putut concura individual sau în echipă, iar clasamentele au fost întocmite în funcție de sex (feminin/masculin) și vârstă (sub 45 și peste 45 de ani). La final au urcat pe podium:

Clasament contratimp individual feminin peste 45 de ani

Popa Corina Arina, Marquardt Pampu Daniela, Marquardt Constantini Stela, Kendrion

Clasament contratimp individual feminine sub 45 de ani

Ciuntu Veronica, Marquardt Isdraila Violeta-Nicoleta, Visma Spatacean Marioara, Kendrion

Contratimp individual masculin peste 45 de ani

Gladca Dragos, Raiffeisen Radovici Mircea, Original Express Popa Cornel Silviu, Muzeul ASTRA

Contratimp individual masculin sub 45 de ani

Stancioi Alexandru, Compa Mihu Alexandru, Continental Popa Razvan, ODU

Contratimp echipe feminine

MARQUARDT TEAM: Todoran Simona, Ignat Oana,

Apa Canal: Panța Laura, Maxim Mihaela Ifm Sisters: Libicean Mihaela, Turoiu Anca

Contratimp echipe masculin

Ifm Power Show: Gandila Fabian, Mihailoaie Victor, Cristian Robert, Conti: Nicula Radu, Spatar Alexandru, Todorescu Compa: Bejanariu Adrian, Sangatinean Olimpiu, Tuicu Liviu

Evenimentul s-a bucurat și de prezența a 20 de biciclete în tandem, pe care au pedalat cicliști nevăzători sau parțial nevăzători, care nu au punctat în clasament, dar au simțit că cu câștigat cel mai important premiu: senzația de libertate și de apartenență la o comunitate care înțelege importanța sportului. „Ne-am bucurat să avem la start oameni din București, Brașov, Pitești, Cluj, Bistrița, Arad și bineînțeles Sibiu. Unii au participat pentru prima dată, alții au revenit după entuziasmul de anul trecut, când am fost prima data la Cursa Sponsorilor. Unii au participat pentru prima data, alții au revenit cu entuziasm după ediția de anul trecut, când am fost pentru prima dată parte din acest eveniment. Ne-a impresionat mult că au revenit și piloții tandemurilor, fără de care nu am fi putut porni în cursă. Asta arată forța comunității”, a spus Andrei Rusu, președintele asociației Urban Bike Revolution, inițatorul acestei colaborări.

Cursa Sponsorilor este un eveniment conex al Turului Ciclist al Sibiului (2-5 iulie), care anul acesta aliniază la start 6 dintre cele 18 echipe de World Tour acreditate de Uniunea Ciclistă Internațională. Turul începe în prima sâmbătă a lunii iulie, cu un prolog care se desfășoară pe aleile celui mai mare muzeu în aer liber din România – Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA. În 3 iulie, pentru prima dată în istoria competiției, startul se dă din deplasare – plutonul profesionist pornește de la Brezoi, pe Valea Oltului, și ajunge la Sibiu pe Transalpina. În 4 iulie Turul revine pe un traseu familiar, pe nemilosul Trasfăgărășan, în ceea ce este traditional numită „etapa regină”, cu finiș la Bâlea Lac. În ultima zi a competiției sunt programate două semi-etape: dimineața – un contratimp în urcare la Păltiniș, care le va oferi cățărătorilor o ultimă oportunitate de a zgudui clasamentul general și după-amiaza – o etapă mai scurtă, până la Poiana Sibiului, care le oferă sprinterilor șansa de a se bate pentru ultimul finiș al ediției, în Piața Mare din Sibiu

Turul Ciclist al Sibiului este organizat de Clubul Sportiv Sibiu Sport Project, sub egida Federației Române de Ciclism și a Uniunii Cicliste Internaționale fiind o competitie co-finanatat de Primaria Municipiului Sibiu si Cosnsiliul Judetean Sibiu prin Agenda Sport. Încă de la prima ediție, care a avut loc în iulie 2011, Turul Ciclist al Sibiului s-a impus drept cea mai titrată competiție ciclistă organizată în România și una dintre cele mai importante din sud-estul Europei, găzduind echipe naționale, Continentale, Pro-Continentale și, în premieră pentru țara noastră, de World Tour. În cele 10 ediții organizate până acum, am avut ocazia să vedem la Sibiu cicliști care au făcut istorie, precum Egan Bernal – câștigător al Turului Franței în 2019, sau Primož Roglič – câștigător al Turului Spaniei în același an.