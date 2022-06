Elevii de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu au întâmpinat probleme încă de la prima părobă a examenului de bacalaureat. Subiectele au fost ușoare, spun elevii, dar organizarea nu a fost foarte bună.

Examenul a început la ora 9:00, iar la jumătatea timpului comisia a constat o greșeală de scriere în titlul lucrărilor, date care au fost copiate de fiecare elev de pe tabla din clasă, unde au fost scrise de unul dintre profesorii supraveghetori. După terminarea timpului de trei ore, elevilor li s-au mai acordat doar 15 minute pentru a recopia lucrările.

„Am avut 15 minute să copiem ce am scris într-o oră și jumătate. Nu ai cum să faci așa ceva, directoarea ne-a zis că ne lasă 5 minute, dar ne-au lăsat 15 minute până la urmă. Eu voiam să iau 10, dar am copiat repede, m-am grăbit să am timp să rescriu tot. A fost greșeala profesorului care a scris pe tablă, așa am scris toți cei care eram în sală și se considera semn”, spun elevii.

Problema a stârnit revoltă în rândul elevilor, care s-au simțit dezavantajați de modalitatea de organizare a timpului.

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” este unul dintre cele mai bune licee din Sibiu, având în fiecare an o promovabilitate foarte mare.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sibiu transmit că elevii au avut la dispoziție încă 15 minute, după terminarea examenului, pentru a rescrie lucrarea, însă doar dacă vor. În același timp, lucrările care nu au fost rescrise, pot fi anulate, deoarece greșeala din antetul lucrării poate fi consiferată semn, spun elevii.

„Într-o sală li s-a spus că pot să rescrie lucrările dacă vor, li s-au acordat 15 minute în plus față de timpul alocat examenului, a fost decizia președintei comisiei, dumneai trebuie să dea lămuriri în cazul unor eventuale nereguri”, spune Constantin Dincă pentru ISJ Sibiu.