Trei eleve ale Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu, de la clasa de canto muzică ușoară coordonată de Iulian Țicală, au obţinut patru premii Festivalului Internațional „HermannstadtFest”, care s-a încheiat duminică la Sibiu.

Natașa Acu a interpretat melodia „Și zbor”, cu care obținut premiul II la secțiunea „Dialog între generații” și locul III la concursul „Muzică de divertisment”.

Petra Polgar și Ioana Hașegan au obținut premiul II la concursul „Muzică ușoară”.

Petra Polgar a mai obţinut anul acesta două premii I, unul la Concursul Internațional “Music is in the air” de la Slănic, celălalt la concursul copii și adolescenți “LUCKYKIDS” de la Roman.

Ioana Haşegan a reuşit în acest an să obţină Marele Premiu la „Armonii de iarnă”, Premiul I la „Vis Muzical” şi Premiul I la „Arta Primăverii”.