Sibianca Mihaela Wetscheza, împreună cu soțul ei, organizează sâmbătă un târg caritabil în Parcul Astra, în curtea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 2 Sibiu, cu scopul de a strânge fonduri pentru Hospice-ul Dr. Carl Wolff.

Bazarul caritabil ”Și îngerii au nevoie de OMUL lor” pentru Hospice-ul din Sibiu va fi deschis pentru toată lumea, sâmbătă, 25 iunie, între orele 10:00-14:00. Sibienii care vor să contribuie la dotarea Hospice-ului de copii din Sibiu sunt așteptați în curtea Școlii de Educație Incluzivă.

„Inițiativa a pornit din dorința de a ajuta. Am constatat că este nevoie să se facă public pentru că foarte mulți nu știu că există un hospice de copii în Sibiu, unde sunt îngrijiți copii din toată țara și au nevoie de foarte multe. Am zis să îi ajutăm în acest sens. Târgul este inițiat de mine si de soțul meu ca voluntari. Noi am rezonat mult cu ceea se întâmplă în Instituția Carl Wolff și noi am decis cu acordul directorului să sprijinim hospice-ul de copii. Suntem sprijiniți de familie și de prieteni ca și voluntari.

În cadrul bazarului se vor vinde donații de la prieteni și cunoștințe. Printre lucrurile care vor fi scoase la vânzare sunt: jucării, cărți, diverse jocuri și decorațiuni. De asemenea, comunitatea artiștilor s-a alăturat inițiativei prin donații de bijuterii și decorațiuni handmade. Cu banii obținuți se vor cumpăra medicamente, scutece, aparate medicale și se vor folosi pentru plata facturilor.

Suma strânsă din donații va fi folosită pentru a oferi copiilor din Hospice-ul Dr. Carl Wolff din Sibiu un sprijin de care au nevoie.