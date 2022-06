Reducerea accizelor sau a TVA nu este o măsură fezabilă pentru a limita creșterea prețurilor la carburanți, întrucât ar însemna o încălcare a unor directive ale Uniunii Europene, arată o adresă a Ministerului Finanțelor, analizată de Profit.ro.

Varianta reducerii taxelor pentru a limita creșterea prețurilor a revenit în actualitate în contextul în care liderii PSD au avansat și o propunere de plafonare a prețurilor.

„Părerea mea este că trebuie plafonat prețul, cu o marjă de profit”, a spus Ciolacu, precizând că acesta ar fi principiul, restul fiind „treaba specialiștilor”. „Aștept ministrul Energiei să vină să ne spună cum rezolvă această problemă, dacă nu, oricum o să venim și noi cu propunerile noastre”, a spus Ciolacu. Veniturile din TVA și accize la carburanți reprezintă una dintre sursele importante de venituri la bugetul statului. În prezent, cele două taxe au o pondere de 36-37% din prețul carburantului. Recentele modificări aduse la nivel UE regulilor privind TVA nu au relaxat și aplicarea regimului de cote reduse pentru carburanți. „Anumite prevederi europene legate de flexibilizarea aplicării cotelor reduse de TVA au fost aprobate in Aprilie 2022. Totuși, așa cum este menționat și în adresa Ministerului Finanțelor, livrarea de carburanți nu se află pe lista de livrări/prestări pentru care s-ar putea aplica o cota redusă de TVA. În plus, din perspectivă fiscală, reducerea cotei de TVA nu atrage automat și o reducere a prețului unui bun (lucru dovedit și-n trecut când au fost reduceri de cote de TVA și prețul bunurilor nu s-a redus în aceeași măsură – a se vedea scăderea cotei la produsele de panificație, la produsele alimentare, la accesul la săli de sport, etc.). În ceea ce privește acciza, nivelul impus de România este aproape de pragul minim (pentru motorină, diferența dintre acciza impusă de statul român și pragul minim comunicat de UE este de 100 lei/1.000 litri, deci 0,1 lei/l). Astfel că, o reducere a accizei la nivelul minim impus de legislația europeană nu ar avea un impact material în ceea ce priveste prețul la pompă pentru combustibili”, a declarat Alexandru Comanescu, Tax Director KPMG.