Ultima probă la BAC s-a terminat cu entuziasmul elevilor sibieni care s-au pregătit și nu au întâmpinat probleme în rezolvarea subiectelor. Aceștia au plecat de la liceu direct la grătar sau cabană unde urmează să sărbătorească.

Absolvenții Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, din Sibiu au ieșit bucuroși de la ultimul examen de Bacalaureat. Tinerii se așteaptă să obțină la Biologie note peste 9 sau chiar peste 9,50. Cu optimism și siguri pe ce au făcut la examene, elevii se pregătesc de distracție, unii dintre ei merg la munte, iar alții au plecat deja la grătar.

„M-am descurcat bine, sper să iau peste 8 la fiecare materie. Pentru cât m-am pregătit eu sunt foarte mulțumit. Am început să învăț cu două, trei luni înainte de examene. Acum așteptăm rezultatele. Vreau să merg la Academia de Poliție de la București”, spune Fabian, elev la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”.

Elevii de la „Lazăr” aleg facultățile din Sibiu

Cu gândul la facultate, o parte dintre elevii de la „Lazăr” se orientează spre o facultățile din Sibiu. Facultatea de Inginerie și ce de Calculatoare fiind în topul preferințelor.

„Astăzi la Biologie sper să iau peste 9. Doar proba la matematică mi-a dat puține bătăi de cap. A fost ușor subiectul, dar nu am învățat eu bine. Acum mergem direct la grătar și ceaun. La facultate o să merg la Inginerie, la ULBS”, spune Filip, elev la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”.

Și elevul Gabriel a ieșit fericit de la ultima probă. El speră să ia peste 9 la fiecare materie ca mai apoi să intre la Facultatea de Calculatoare din Sibiu.

„A fost bine. Am știut aproape tot, doar la un exercițiu nu sunt sigur, în rest am făcut tot. Mă aștept să iau peste 9, 50. La matematică mă aștept la peste 9,30 și la română peste 9. Vreau să merg la Facultatea de Calculatoare din Sibiu. În seara asta merg la cabană cu clasa, am învățat foarte mult și vreau să mă relaxez. Am început să mă pregătesc în urmă cu două luni, iar după ce am terminat materia am tot recapitulat”, spune Gabriel, elev la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”.

Daria, o altă elevă de la „Lazăr” care vrea să rămână în Sibiu să studieze la Facultatea de Biologie. La ultima probă se așteaptă la o notă peste 9, pentru ea subiectele având un nivel mediu de dificultate.