România achiziționa de gaze naturale lichefiate (GNL), petrol şi produse petroliere din Emiratele Arabe Unite, în vederea diversificării surselor şi rutelor de aprovizionare, potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu.

„Astăzi am participat la deschiderea celei de-a doua sesiuni a Comisiei de cooperare între Guvernul României şi Guvernul EAU, reuniunea ministerială. Am transmis că există un potenţial semnificativ de cooperare între ţările noastre în sectorul energiei. România este interesată de achiziţia de GNL, petrol şi produse petroliere din Emiratele Arabe Unite, având în vedere interesul de a ne diversifica sursele şi rutele de aprovizionare. Totodată, am invitat companiile emirateze să vină să investească în România, în sectorul energiei, inclusiv în energia regenerabilă”, a scris ministrul Virgil Popescu miercuri, pe pagina sa de Facebook, relatează Digi24.

Virgil Popescu a participat alături de premierul Nicolae Ciucă, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, la întrevederea de la Abu Dhabi cu A.S. Şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, preşedintele EAU, şi cu A.S. Şeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepreşedintele şi prim-ministrul EAU.

„Discuţiile au vizat dezvoltarea şi consolidarea dialogului bilateral la nivel politic, economic şi sectorial între cele două state. În cadrul întrevederii, au fost abordate teme importante şi prioritare pentru Emiratele Arabe Unite şi pentru România, precum şi subiecte de interes regional şi internaţional”, a mai scris Virgil Popescu pe reţeaua de socializare.

„Dialogul a stabilit reperele concrete pentru soluţii privind diversificarea resurselor de aprovizionare cu petrol şi gaze, în contextul situaţiei tensionate din regiunea Mării Negre şi a embargoului european faţă de livrările ruseşti de petrol şi produse petroliere. Totodată, au fost abordate şi oportunităţile de investiţii în România în domeniul energiei regenerabile, atât off-shore, cât şi on-shore”, a precizat ministrul Energiei.

Vizita a precedat cea de-a doua sesiune a Comisiei de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite care are loc în perioada 21-22 iunie.