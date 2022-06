Eleva Ioana Bratu a obținut media 10 la Evaluarea Națională. Absolventă a clasei a VIII-a la Școala Gimnazială Nicolae Iorga, tânăra a reușit performanța de a obține notă maximă atât la Limba și Literatura Română, cât și la Matematică.

Ioana Bratu este eleva de zece care a reușit performanța de a fi una dintre cei trei elevi cu media 10 la Evaluarea Națională. Pentru ea, examenele nu au fost dificile, pregătindu-se încă de la începutul anului pentru a obține punctaj maxim.

„De la începutul anului, poate chiar mai devreme, am luat meditații, m-au ajutat mult profesorii de la clasă care ne explicau foarte concret ce trebuie să învățăm și pe ce trebuie să ne axăm. Proba la matematică a fost cea mai dificilă, însă am reușit să mă concentrez și să găsesc rezolvarea la fiecare exercițiu”, spune Ioana.

Eleva se aștepta la note mari, însă nu se gândea că va lua 10 la ambele probe. Când a aflat rezultatele, a fost surprinsă și în același timp emoționată până la lacrimi.

„Mă simt foarte încântată și fericită. Atunci când am văzut rezultatele mi-a venit să plâng de fericire la cât de emoționată eram. Și acum încă simt emoția. După ce am ieșit de la fiecare probă eram sigură pe mine, am știut că am dat tot ce am putut și știam că voi lua o notă mare, dar totuși la zece nu mă așteptam la toate materiile”.

Și mama Ioanei împărtășește aceeași emoție cu fiica sa. „Suntem foarte emoționate. Ne așteptam la rezultat, dar totuși emoțiile există și până nu vezi rezultatul nu poți știi exact”.

Pe lângă faptul că excelează la școală, Ioana știe să cânte la vioară și la pian. De asemenea, în timpul liber îi place să scrie și să citească. Eleva de zece vrea să urmeze profilul Științele Naturii, la Colegiul „Samuel Von Brukenthal”, din Sibiu.