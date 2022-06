Caravana sterilizărilor gratuite începută în 9 iunie a luat sfârșit astăzi. Peste 260 de animale au fost castrate gratuit prin intermediul Asociației Animal Life.

Caravana castrărilor gratuite s-a desfășurat în perioada 9-22 iunie, la clinica mobilă în comunele Micăsasa și Rășinari din județul Sibiu. Aproximativ 260 de pisici și căței au fost sterilizați gratuit în cadrul unei noi campanii realizate de Animal Life Sibiu. În ultima zi au fost sterilizate în jur de 80 de animale din zona Rășinari.

„Suntem foarte mulțumiți de rezultate. Anul trecut am fost cu clinica mobilă în comuna Rășinari, iar oamenii au fost reticenți. În acest an, am revenit și am fost întâmpinați cu bucurie. Pensionarii veneau cu animăluțe chiar și în plasă. Se bucurau că nu vor mai avea problema puilor și ne-au mulțumit. Munca noastră are rezultate, schimbăm mentalitatea oamenilor, observând beneficiile pe care le au. Dorim să revenim pentru că sunt mulți doritori. Am luat și de pe stradă foarte mulți căței”, spune Georgiana Pop, de la Animal Life.

Campania este rezultatul fondurilor obținute la Maratonul International Sibiu – prin intermediul Fundația Comunitară Sibiu- cu ajutorul alergătorilor și susținătorilor proiectului, dar și cu sprijinul Primăriei Micăsasa și Rășinari, cât și a voluntarilor locali. Medicul veterinar Cornel Stoenescu de la Nomad Vet Association este cel care s-a implicat în această campanie.

Urmează o nouă campanie de sterilizări gratuite care urmărește sterilizare a 500 de căței și pisici. Aceasta se va desfășura în Șura Mare, în perioada 13-17 iulie.