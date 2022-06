În ultima perioadă, terapia de cuplu este din ce în ce mai căutată de persoanele care întâmpină probleme în relație. De cele mai multe ori cuplurile apelează la terapie atunci când se află în punctul despărțirii.

Am vorbit cu psihologul Simina Munteanu, din Sibiu, despre motivele din cauza cărora cuplurile apelează la terapie, dacă este o modă în rândul sibienilor sau dacă pandemia a avut vreun efect asupra relațiilor în aceste sens.

Cauzele care duc la terapia de cuplu

Psihologul sibian a observat că cele mai multe cupluri ajung la cabinet când se află în situații acute, mai exact, cei care se află în pragul despărțirii. Cererile de consult în scop preventiv sau în faza de început când nu mai există armonie în cuplu sunt foarte rare.

„Unul dintre cei doi sau poate chiar amândoi au epuizat toate resursele pe care le aveau la dispoziție, pentru a-și rezolva problemele. Când spun resurse mă refer atât la cele individuale (sentimente, capacități rezolutive, calități necesare colaborării), cât și la cele proprii cuplului (abilități de relaționare, evenimente care întăresc sentimentul de conectare, orientarea spre cuplu și familie) și familiei (părinți, prieteni, comunitate). Când aceste resurse sunt epuizate, cel sau cea din cuplu care are o abordare activă față de situațiile problematice va cere consult de specialitate”, spune psihologul Simina Munteanu.

Psiholog: „Nu este o modă”

În ultima perioadă, terapia de cuplu pare a fi un trend în rândul tinerilor care au o relație. Însă realitatea este cu totul alta. Psihologul aduce o explicație care demontează mitul că terapia de cuplu este la modă, ci mai degrabă este o necesitate pentru ca cei aflați într-o relație să se înțeleagă reciproc.

„Nu este o modă. Este consecința lipsei de pregătire pentru viața relațională, o componentă care lipsește din educația familială și școlară, ca și cum a relaționa cu celălalt este ceva ușor, ce vine de la sine. Psihoterapia minimizează efectele acestei abordări asupra dimensiunii relaționale a vieții psihice si creează cadrul unei pregătiri adecvate pentru viața de cuplu”, spune psihologul.

Pandemia – „Momentul adevărului”

Pentru toate cuplurile pandemia a reprezentat „momentul adevărului”. Contextul pandemic a a fost ca un test pentru cupluri, unele l-au trecut, consolidând relația, iar altele s-au despărțit din cauza apropierii forțate și prelungite. Așadar, numărul persoanelor care au apelat la terapia de cuplu a crescut semnificativ după pandemie.

„Da, a crescut numărul. Pandemia a amplificat tendințe deja existente, a creat un mediu propice pentru ca tensiunile anterioare sa treacă dincolo de limita de confort psihic. Apropierea forțată și prelungită a accentuat și a pus în evidență ceea ce fiecare putea să-și ascundă sieși sau celuilalt. Unele cupluri s-au redescoperit și reîntărit, altele și-au spus la revedere”, spune psihologul.

Câte ședințe trebuie făcute pentru a vedea rezultatele?

Numărul de ședințe diferă în funcție de gravitatea situației în care cuplul se află. Dacă relația se află la limită, numărul de ședințe crește, iar pentru pentru cei care încep terapia din timp, problemele pot fi rezolvate în doar câteva ședințe.

„Nu există un număr prestabilit. Circulă ideea falsă că psihoterapia necesită un număr mare de ședințe întins pe parcursul anilor, lucru neadevărat. Unii oameni își clarifică ideile și sentimentele într-o ședință, alții în mai multe. Curele lungi aparțin fie dezvoltării personale continue, fie cazurilor severe, în care psihoterapia însoțește alte forme de tratament”, spune psihologul Simina Munteanu.

De asemenea, aceasta recomandă ședințe sau cursuri pentru cei care își doresc o viață de cuplu fericită. „Sunt lucruri elementare pe care nu le știm atunci când formăm un cuplu, crezând că doar emoțiile și sentimentele sunt suficiente. Metoda „încercare și eroare” are consecințe nefaste asupra cuplului, mai ales când sunt și copii implicați, și asupra familiilor de apartenență”, completează psihologul.

Cuplu – „Când am ajuns acolo fiecare credea că celălalt este de vină”

Pentru a înțelege care sunt efectele terapiei am vorbit cu un cuplu care a mers la psiholog în momentul când relația lor a ajuns la un punct critic. Din cauza certurilor care deveniseră din ce în ce mai dese, a frustrărilor și a neînțelegerilor, Ștefan și Emilia au apelat la un specialist.

„Am mers la terapie pentru că aveam frustrări adunate și mă simțeam neînțeles, iar certurile în cuplu deveniseră foarte dese și pe tot felul de subiecte. Când am ajuns acolo fiecare credea că celălalt este de vină, dar pe parcursul terapiei ne-am dat seama că fiecare dintre noi are un bagaj din familie”, spune Ștefan.

Terapia schimbă viața de cuplu?

Ștefan spune că terapia i-a ajutat foarte mult viața de cuplu pentru că i-a făcut să înțeleagă care sunt nevoile fiecăruia și cum pot ajunge la un consens pentru a avea o relație sănătoasă.

„Terapia ne-a ajutat prin faptul că ne-am înțeles mai bine pe noi înșine, am învățat cum să comunicăm, nu am mai dat vina pe celălalt și am realizat că suntem foarte diferiți ca și nivel de energie, de gândire și mod de a vedea lucrurile, eu fiind foarte optimist, ea fiind pesimistă – realistă, însă asta nu înseamnă că nu putem forma un cuplu fericit”, spune Ștefan.

După cele zece ședințe de terapie, cei doi au realizat că mai întâi trebuie să fie bine cu ei înșiși pentru că altfel partenerii vor reflecta starea lor de interior.

O ședință standard de terapie pentru cuplu sau individual costă 150 lei și durează între 60 și 80 de minute. O ședință standard plus(Script) costă 180 lei. Scriptul ședinței este adaptarea scrisă a ședinței și prevede: ideile principale, concluziile ședinței, temele și sarcinile dintre ședințe, ce a rămas de discutat, observațiile psihologului, observațiile persoanei.