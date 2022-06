Părintele Cătălin este inițiatorul unei activități ce are ca scop ajutarea oamenilor fără adăpost din Sibiu prin oferirea unei mese calde și a produselor de igienă. Această inițiativă a început în luna martie, când oamenii străzii au fost carantinați în azilul de noapte al Primăriei, având nevoie de alimente.

Părintele Cătălin face apel la solidaritatea comunității pentru a le putea asigura oamenilor străzii în continuare o masă caldă.

„Am nevoie de donatori pentru oamenii săraci, fără adăpost. O parte sunt la Azilul de noapte al Primăriei. Vreau să le iau tricouri de vară noi și ceva produse de igienă( pastă de dinți, periuțe, săpun, lame de ras, borsete, etc). De asemenea, nu mai prea sunt bani pentru masa lor caldă zilnică. Eu țin cât pot din ce s-a mai donat și din propriul buzunar. Nu îi las nemâncați. Dar am nevoie de întăriri. O masă caldă costă pentru toți doar 100 de euro. În rest, puteți dona pentru unul sau mai multe tricouri, pentru o borsetă sau mai multe. Haideți să nu-i lăsăm ai nimănui. Cine dă, lui își dă”, transmite preotul pe pagina de socializare.

În prezent se asigură mâncarea pentru aproximativ 40 de persoane don centrul de noapte al primăriei, unde oamenii străzii primesc un meniu complet (trei feluri de mâncare).

„În 6 martie, când a început carantinarea, oamenii străzii au fost carantinați în azilul de noapte al primăriei, erau în jur de 40-50 și aveau nevoie de mâncare. Am fost rugat de către directorul centrului să îi ajut cu o masă, i-am ajutat din fonduri proprii și am continuat să îi ajut cu masa, dar între timp au mai plecat, acum trebuie să asigurăm în jur de 40 de porții de mâncare, asta ar însemna în jur de 800 de mese calde din 6 martie până în prezent. Vrem să continuăm această acțiune, eu îi susțin mereu prin pomelnice și rugăciune. Mai sunt și alte persoane care ajută cu masa. Au trei feluri de mâncare, este un meniu complet. La două-trei luni le iau poșete, haine, acum vreau să le iau tricouri pentru că a venit sezonul cald. Am făcut o statistică și știu de ce au nevoie fiecare, știu mărimile fiecăruia. A fost un moment greu, în acea perioadă nu îi ajuta nimeni, inițial am zis că o să îi ajut câteva zile, dar am prins milă de ei și am continuat, au venit și oameni care vor să ne ajute și așa am format un lanț care nu s-a întrerupt”, spune părintele Cătălin.

Acesta menționează că în vacanțe și copiii bisericii ajută la gătit pentru oamenii străzii, astfel responsabilizându-i să fie milostivi față de cei săraci, iar când este nevoie ajută și el la gătit.

„Părintele Cătălin Dumitrean mereu a fost cu noi, ne-a adus mâncare caldă, noi la centru nu avem bucătăreasă, trebuie să le dăm mâncare rece. El și Parohia ne-au ajutat indiferent că a fost pandemie sau nu, unii și-au luat și la ei mâncare, sunt foarte mulțumiți. De Crăciun și de Paște împreună cu Consiliul Parohial au adus îmbrăcăminte pentru oamenii străzii, este îngerul nostru păzitor. Aici vin cei ce vor să fie ajutați, sunt foarte cuminți, dar în trecut am mai avut și probleme cu cei care consumau alcool. Părintele Dumitrean Cătălin a mobilizat pe toată lumea pentru a ne ajuta”, spune directorul azilului de noapte pentru persoane fără adăpost din Sibiu.

Donațiile pot fi făcute în conturile First Bank:

Cont lei: RO80PIRB3400722858002000

Cont euro: RO46PIRB3400722858003000

Titularul contului: Parohia Ortodoxă Sibiu Spitale 1