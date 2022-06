Două persoane au fost împușcate mortal și 21 au fost rănite într-un atac armat dintr-un club de gay din Oslo. Zece dintre cei răniți se află în stare gravă la spital.

Presupusul autor al atacului armat de vineri noaptea, de la Oslo, este un cetăţean norvegian de origine iraniană, cunoscut serviciilor de informaţii, care au şi atribuţii antiteroriste, a anunţat sâmbătă dimineaţa un oficial al poliţiei din capitala Norvegiei, Christian Hatlo, citat de AFP, relatează Digi24.

El nu a dezvăluit identitatea suspectului, dar a precizat că acesta avea antecedente şi din punctul de vedere al poliţiei, pentru ilegalităţi cum ar fi portul unui cuţit, precum şi o condamnare pentru posesie de droguri, conform Agerpres.

Sâmbătă dimineaţa, anchetatorii au anunţat că investighează atacul ca pe un act terorist.

Organizatorii paradei Pride au anunțat că au anulat evenimentul pe care îl organizează anual, ce ar fi trebuit să aibă loc sâmbătă, ca urmare a atacului.

Premierul norvegian Jonas Gahr Stoere a spus că este „un atac teribil și profund șocant asupra oamenilor nevinovați”.

Un martor care a fost în London Pub a spus pentru NRK că a fost lovit de cioburi de sticlă.

„Eram la barul din afară la London atunci când s-a întâmplat. Am observat că a fost tras un foc și am fost lovit de un ciob de sticlă. Au fost din ce în ce mai multe focuri trase, așa că am fugit în barul din interior și am încercat să iau cât mai mulți oameni cu mine”, a spus acesta.

„În primul rând, oamenii nu înțelegeau ce se întâmpla, însă după aia a fost panică”.

O femeie a declarat pentru ziarul Verdens Gang că atacatorul înarmat a țintit cu atenție victimele sale. „Când am înțeles că este serios, am fugit. Era un bărbat acoperit cu sânge pe podea care nu se mișca”, a spus aceasta.

Un alt bărbat a declarat pentru ziar că a văzut multă lume pe podea cu răni la cap.

Ministrul justiției norvegian Emilie Enger Mehl a afirmat că incidentul a zguduit țara.

„Norvegia este o comunitate a încrederii unde toată lumea ar trebui să se simtă în siguranță afară sâmbătă noaptea”, a spus ea, potrivit NRK.

„A fost confirmată moartea a două persoane în urma împuşcăturilor. Sunt mai mulţi răniţi grav”. Un suspect a fost arestat şi au fost recuperate două arme, a declarat poliţia.

Împuşcăturile s-au produs în jurul orei locale 01:00 (23:00GMT) în trei locuri apropiate din centrul capitalei norvegiene: clubul gay London Pub, clubul de jazz Herr Nilsen şi un punct de vânzare pentru mâncare la pachet. Nu a fost imediat clar care a fost motivul atacului. Zona în care au avut loc împușcăturile s-a extins de la London Pub, spune purtătorul de cuvânt al poliției, Tore Barstad, pentru ziarul Aftenposten, conform Reuters.

„În total, 14 persoane primesc îngrijiri din partea personalului sanitar. Trei persoane sunt grav rănite”, a declarat şeful operaţiunilor poliţiei, Tore Barstad, citat de postul de radio NRK. „Totul indică acum că a fost o singură persoană care a comis această faptă”, a spus el.

„Am văzut un om venind cu o geantă, a luat o armă şi a început să tragă”, a declarat Olav Roenneberg, jurnalist NRK, care se afla la faţa locului în momentul în care au avut loc împuşcăturile.

Spitalul din Ullevaal a primit şase răniţi a căror stare nu este cunoscută, a anunţat un purtător de cuvânt al Spitalului Universitar din Oslo la postul TV2.

Elicopterele au survolat centrul capitalei în timp ce sirenele ambulanţelor şi ale maşinilor de poliţie s-au auzit în întreg oraşul, transmite Agerpres.

În Oslo ar urma să aibă loc sâmbătă parada comunităţii LGBT, Pride Parade.