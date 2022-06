Actriţa Rodica Mandache va fi invitată în cadrul Secţiunii de spectacole lectură de la Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, pe care l-a numit „unul din lucrurile foarte puternice din lumea teatrului”.

„Festivalul de la Sibiu este unul din lucrurile foarte puternice care se întâmplă în lumea teatrului. Poate că Constantin Chiriac are un secret, indiferent cum suntem noi, el este băgat într-o priză a lucrului ambiţios şi perfect. Festivalul acesta întotdeauna m-a uluit prin invitaţi, prin spectacole, prin atmosfera de sărbătoare care nu mai există la ora asta, adică ne facem că sărbătorim, aici e lume pe stradă care te opreşte, vorbeşte, se bucură şi trăieşte festivalul care este o mare şansă pentru oraş. Eu am fost chemată pentru Secţia teatrului lectură, care îmi place foarte mult şi cred foarte mult, pentru că spectatorul nu mai e în condiţia lui de spectator, este agresat din toate punctele, talk show-urile au devenit o primejdie ca tsunami şi atunci spectatorul se strică. Spectatorul fără de care noi – teatrul, actorii – nu am exista şi atunci trebuie să avem grijă de sănătatea lui. Mi se pare că încercarea asta de a face spectacole lectură e un drum spre tratamentul şi găsirea din nou a bucuriei cuvântului. Este vorba despre cuvânt, pentru că de foarte multe ori nu înţelegi ce spun actorii, nu înţelegi ce vorbesc, nu-i auzi. Tot timpul am fost împotriva microfoanelor. Acum nu mai sunt, pentru că altfel nu aud. (…) Cuvântul trebuie auzit. (…) La teatru începi să depui la banca culturii tale cuvântul”, a spus Rodica Mandache într-un mesaj promovat de organizatorii FITS pe YouTube, relatează Agerpress.

Rodica Mandache este invitată duminică, de la ora 14,00, la spectacolul lectură „Lazăr”, de la Biblioteca „ASTRA” din Sibiu.

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu se află la cea de a 29-a ediţie, iar în acest an are loc între 24 iunie şi 3 iulie. Pentru zece zile, oraşul şi împrejurimile sale vor găzdui peste 3.500 de participanţi din 75 de ţări, iar publicul este aşteptat la peste 800 de evenimente în 80 de spaţii de joc. Programul oficial este disponibil pe www.sibfest.ro.