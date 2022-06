Sibianca Maria Ciucă, din Poiană, meșter în cusut ii, a primit titlul de Tezaur Uman Viu, de Ziua Universală a Iei sărbătorită la Muzeul ASTRA.

Sibianca provine dintr-o familie în care tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. Ea a dus tradiția mai departe și continuă să o împărtășească și cu noile generații. Copii Mariei și nepoții, toți știu să coasă.

„Străbunica mea a cusut. Bunica a învățat-o pe mama mea , iar ea pe mine, deci am fost trei generații care am dus mai departe tradiția. Fata mea știe să coasă și acum nepoatele. Am doi băieți pe care i-am învățat și pe ei să coasă și o să mai fie trei generații”, spune Maria Ciucă pentru TVR1.

Maria Ciucă, din Poiana Sibiului, a început să coasă de la vârsta fragedă de doar patru ani pentru a-și ajuta mama. Din cauză că tatăl nu le mai putea fi alături, pentru că fusese trimis la închisoare de către comuniști, pentru avere, ea a încercat să își ajute mama învățând să coasă.



„Aşa o ţin eu minte: în miez de noapte, lânga lampă, cosea şi cosea şi cosea… Sute de ii au ieşit din mâinile ei. O parte din ele le-am recuperat şi le-am dus într-o casă tradiţională. Mama a ţinut tradiţia în sat. Acum o duc eu, cu iile cusute de mine”, povestește Maria Ciucă pentru TVR1.

Sibianca, meșter în cusut ii din Poiană, a primit titlul de Tezaur Uman Viu din partea Ministerului Culturii, Comisia Naționala pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Distincția i-a fost oferită de către Mirela Crețu, Director Muzee Pavilionare Muzeul ASTRA și membru al comisiei.

Titlul onorific de Tezaur Uman Viu este o inițiativă UNESCO pentru păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Acesta vizează, pe de o parte, creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural în cadrul comunităților din care fac parte. De asemenea, își dorește identificarea persoanelor care sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu generațiilor viitoare.