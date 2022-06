Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu are, anul acesta, doi elevi de zece. Sunt singurii candidați din județ care au reușit să ia punctajul maxim la toate cele trei probe. Cei doi elevi au fost la profilul „Științe ale Naturii”.

Aceștia au luat 10 la matematică, 10 la română și 10 la fizică, respectiv 10 la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană. Din cei 171 de candidați, unul singur nu a luat BAC-ul, iar asta fiindcă nu s-a prezentat la examen. Cea mai mică notă la „Lazăr”, înainte de contestații, a fost 6,83. 38 de elevi au reușit să obțină o medie între 9,50 și 10. De asemenea, au fost 99 de note între 9 și 10.

„A fost o promoție bună, serioasă, s-a văzut și la simulări acest lucru, acolo au mai fost câteva semne de alarmă, dar s-a insistat asupra copiilor unde au fost probleme și am ajuns la rezultatele așteptate. Ne bucurăm de ele, suntem foarte mândri de munca depusă de copii și de profesorii noștri. Încă nu am făcut o statistică, abia am reușit să vedem rezultatele nominal. Cei doi elevi care au reușit să obțină media 10 la Bacalaureat sunt la profilul Științe ale naturii, unul la bilingv engleză, iar celălalt la intensiv germană”