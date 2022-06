Pe data de 1 iulie are loc la Racovița, județul Sibiu a doua ediție a „Atmosphere near the city”. Patru DJ vor întreține atmosfera începând cu ora 21:00 până în zorii zilei următoare.

La prima ediție au fost prezente peste 700 de persoane, care au lăsat un feedback pozitiv al evenimentului.

„Mulți dintre ei eu insistat să fac mai devreme următoarea ediție decât cea propusă inițial. Le mulțumesc și abia aștept să îi văd dansând”, transmite Radu Maxim, organizatorul evenimentului.

Pe lângă muzica bună, echipa „Red Cafe” o să fie prezentă la eveniment cu băuturi pentru toate gusturile. Evenimentul va fi imortalizat foto și video de către Sergiu Bobanga, care va lăsa o imagine din cadrul evenimentului fiecărui participant.

Față de ediția anterioară, celor mici li se va amenaja un spațiu destinat distracției, unde se vor putea bucura, începând cu ora 16:00, de o serie de activități alături de Buratino, clownul din Sibiu, tobogane gonflabile oferite de echipa Party Time, pictură pe față și momente dulci oferite de cei de la Vata pe băț.

Evenimentul va ave loc pe terenul de fotbal din comuna Racovița pe data de 1 iulie. DJ-i prezenți la eveniment sunt DJ Andu Luca, DJ Roberto Crăciun, DJ Crazy-B și DJ Radu, care promit să facă o atmosferă incredibilă.