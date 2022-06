Aflat la cea de-a XXVIII-a ediție, Colocviul Cioran a început în aprilie 1991, la Sibiu, atunci când filosoful împlinea optzeci de ani.

Prima temă a fost:

„Cioran – între anatomia descompunerii și mistica negativă”. Inițiativa a aparținut lui Ion Dur și revistei Continent, unde era redactor-comentator, iar la colocviu au participat atunci o serie de critici interesați de receptarea postdecembristă a operei cioraniene. De-a lungul timpului, edițiile succesive ale simpozionului au avut ca teme idei-stăpîn din opera lui Cioran.

La colocviu, au participat cercetători români și cercetători veniți din Europa, Asia și America, mulți dintre ei tineri interesați de semantica operei cioraniene. În listă de-a dreptul impresionantă a celor veniți să vorbească despre opera lui Cioran figurează și numele lui Friedgard Thoma, ultima mare iubire a filosofului. Posteritatea lui Cioran s-a dovedit a fi mereu contemporană, cum ar spune Monica Lovinescu, un critic care a apreciat onest opera filosofului româno-francez.

Ediția din acest an se va desfăşura în perioada 1- 3 Iulie 2022, la Primăria comunei Răşinari în sala ,,Emil Cioran”.



Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Rășinari în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Sibiu, Liga Culturală Sibiu, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Asociația Rășinari Confluențe Europene. Manifestarea culturală este cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu în cadrul Agendei Culturale și Comunitare 2022 prin Primăria Comunei Rășinari și în cadrul Agendei Culturale 2022 a Primăriei Comunei Rășinari, prin Asociația Rășinari Confluențe Europene.

PROGRAMUL MANIFESTĂRII

VINERI – 1 iulie, 2022

14.00 Primirea oaspeților,

Vizitarea expoziției de carte din Sala Emil Cioran a Primăriei Rășinari

15.00 Slujba religioasă de comemorare a filozofului Emil Cioran la Biserica „Sfânta

Treime” din Rășinari, moment de reculegere la mormântul familiei Cioran.

16.00 Deschiderea Colocviilor, D-nul primar Bucur BOGDAN

Prof. dr. Ioan RADU VĂCĂRESCU, Președinte USR, filiala Sibiu.

16.15 Premiile Emil Cioran și Premiile Uniunii Scriitorilor -Filiala Sibiu

17.15 LANSAREA vol. Caiete Cioran 2022, Conf. univ. dr. Anca Sîrghie

17.30 Sesiune de comunicări – partea I

Moderatori: Conf. univ. dr. Anca SÎRGHIE și Prof. univ. dr. Ion DUR

Teme :

– Cioran și celălalt Cioran, Prof. univ dr. George BANU

– Corespondența lui Emil Cioran cu Gabriel Liiceanu, Conf. univ. dr. Rodica

BRAD

– Așteptându-l pe Cioran.Prof. dr. Ion Radu VĂCĂRESCU

– Et si le temps n’existait pas? La hantise de l’unité originaire chez Cioran Prof.

univ. dr. Simona MODREANU

-Emil Cioran ,, Schimbarea la față a Românie”, considerații stilistico-literare.

Prof. dr. Ada STUPARU

-Virusul libertății și Rusia sau trecutul rus și prezentul mereu sovietic, Prof. univ.

dr.Ion DUR

– Cioran și renegarea identității etnice. O ipoteză psihanalitică, CS I dr. Marius

DOBRE (Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al

Academiei Române)

– Ideea de istorie la Cioran și Hegel.CS I dr. Claudiu BACIU (Institutul de

Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

19.45 Lansare de carte:

Cornel TEULEA, Cioran-tragedii prevăzute. Triptic dramatic Editura Eikon, 2011,

București, prezintă Ion Radu VĂCĂRESCU

SÂMBĂTĂ – 2 iulie, 2022

10.00 Sesiune de comunicări – partea a II-a

Moderatori, Prof. univ. dr. Simona MODREANU și C.S. I dr. Marius DOBRE

Teme:

– Soteriologia lui Cioran, Lector univ. dr. Horia PĂTRAȘCU (Universitatea

Politehnică București)

– Emilia Cioran studentă preferată a lui Nicolae Iorga la Universitatea din

București, Ana GRAMA (Sibiu)

– Emil Cioran și Lucian Blaga, Conf. univ. dr. Marin DIACONU

– De l’inconvenient d’etre ne a l’inconvenient de vivre. Prof. Paula ROMANESCU

– Spiritul dialogului cu lumea în interviurile lui Emil Cioran, Conf. univ. dr. Anca

Sîrghie

– Afinități elective: Cioran și Hegel Drd. Vlad BILEVSKY

– Despre scrierile lui Emil Cioran. Între Demiurgul cel Rău și Demiurgul cel Bun

Prof. dr. Maria-Daniela PĂNĂZAN

– Cioran și inefabilitatea muzicii. Prof. univ. dr. Gheorghiță GEANĂ

12.30 Lansare de carte:

– Anca Sîrghie, Radu Stanca și Sibiul, Editura TechnoMedia,

Sibiu, ediția a II-a, 2022, Prezintă Dr. Mihai POSADA

– Radu Văcărescu, O grădină a poeziei, Editura Zodia Fecioarei, 2021, Prezintă

Dr. Mihai POSADA

– Marin Sorescu pe patru continente, Ediție îngrijită, prefață și note de Ada

Stuparu, Postfață de George Popescu, Editura Aius, Craiova, 2022 Prezintă

Ion Gligor STOPIȚA

14.00 Exerciții de admirație, Emil Cioran, Teatrul ,,Aureliu Manea”, Turda.

15.00 Prin Zoom

Moderatori: Prof. univ. dr. Simona MODREANU și C.S. I dr. Marius

DOBRE

Teme :

– Les contradictions du destin et du hasard selon Cioran, Conf. univ. dr. Aurélien

DEMARS (Université Savoie – Mont Blanc, Université Lean Moulin Lyon 3)

– Le discours de l’ironie chez Cioran, entre humour et abnégation, Conf. univ. dr

Constantin ZAHARIA

– Cu Matei Vișniec despre Emil Cioran Prof. dr. Rodica-Gabriela CHIRA

– Interesul pentru Cioran al parizianului contemporan în trei episoade grăitoare. Dorin NĂDRĂU, Michigan, SUA

– Emil Cioran între om și operă. MA în filoz. Dorin STOICA

(Montreal Canada)

Fables of the Golden Age. Philosophy of History according to Cioran,

Traducere din engleză Simona MODREANU, Weeterings QUINTEN, Olanda,

Traducere din engleză Simona MODREANU

– Emil Cioran, profesorul, Sebastian DOREANU, Denver, Colorado, SUA

– Emil Cioran, însinguratul, George ROCA, Sydney, Australia

– Cioran și “infernul etniei”, Adrian Dinu RACHIERU, Timișoara

19.00 În plen

Destinul auster trinitar: Mircea Eliade-Emil Cioran-Eugen Ionescu, Mircea

COLOȘENCO

Aciditatea paradoxului în strălucirea metaforei, Prof. Antonia BODEA

Cioran și Noica, dialog între filozofi, Pr. Nicolae STREZA

19.45 Cuvântul de închidere a Colocviilor Cioran, Simona MODREANU și Anca

SÎRGHIE

DUMINICĂ – 3 iulie, 2022

10.00 Excursie pe urmele lui Emil Cioran la Păltiniș și Șanta

14.00 Plimbare prin comuna Rășinari