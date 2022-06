Compartiment Medicina Muncii – Boli Profesionale din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Sibiu nu mai are medic din anul 2020. Direcția de Sănătate Publică spune că problema trebuie rezolvată deoarece nu are cine să gestioneze din punct de vedere clinic urmărire și procedurile de recuperare în cazul angajaților spitalului. Persoana care a ocupat această funcție s-a pensionat în urmă cu doi ani, astfel că acum postul trebuie scos la concurs.

Secția Medicina Muncii din cadrul SCJU Sibiu nu mai are medic din anul 2020. Reprezentanții DSP spun că este o problemă care trebuie rezolvată deoarece, fără personal angajat, nu are cine să gestioneze clinic urmările și procedurile de recuperare ale angajaților cu boli profesionale.

„Una dintre problemele de rezolvat în Sibiu este aceea că secția clinică a Spitalului Clinic Județean de Urgență nu are medic de medicina muncii, nu are personal angajat. Prin urmare, nu are cine să gestioneze clinic urmările și procedura de recuperare, de evaluare a capacității de muncă ale lucrătorilor din sănătate cu boli profesionale și alte consecințe cu impact asupra societății, respectiv retragerea precoce de pe piața muncii. Astfel sistemul de sănătate este încărcat cu cheltuieli. Este nevoie de angajarea unui medic specialist pe această secție. Cel care a deservit această funcție s-a pensionat în anul 2020”, a explicat Mihaela Stoia, medic primar medicina muncii la DSP Sibiu, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de marți.

Prefectul județului Sibiu a intervenit, întrebând dacă există un motiv obiectiv pentru care, în prezent, secția nu are medic. Reprezentantul DSP a răspuns că s-au făcut demersuri și urmează ca postul să fie scos la concurs. „Noi am făcut demersuri cu colega din Ambulatoriul Spitalului Județean, am făcut demersuri la Ministerul Sănătății, la Societatea Română de Medicina Muncii, pentru a întări această structură publică cu personal de specialitate. Actual director al spitalului a fost deschis și am găsit un specialist care are și specialitate de medicină interne și medicina muncii. Suntem încă în demersuri vizavi de scoaterea acestui post la concurs”, a precizat medicul Mihaela Stoia.