Un sibian își vinde afacerea la cheie din centrul Sibiului. Unul dintre cele mai cunoscute baruri din oraș a fost pus la vânzare luni, în 27 iunie. Afacerea „The Train Journal Café” se vinde cu 16.000 de euro.

Sibianul Andrei Neagu își vinde afacerea pe care o gestionează de aproape nouă ani. „The Train Journal Café”, barul de pe strada General Magheru a fost scos la vânzare pe OLX.

Motivele pentru care posesorul afacerii a luat această decizie sunt problema lipsei de personal și dorința de a petrece mai mult timp cu familia. Pe viitor, afaceristul vrea să se orienteze spre domeniul imobiliar.

„Lucrez de nouă ani în domeniu și sincer m-am cam săturat, e lipsă de personal și am alte planuri. Vreau să închei cu Horeca. Motivul nu este că nu merge, barul chiar merge, am clientela formată, dar am și familie și trebuie să văd și de ea, nu pot să stau acolo zi de zi. De exemplu, pe pandemie am fost pe plus, nu pe minus, dar tot a fost greu. Am avut noroc că atâta timp cât a fost școala deschisă am făcut vânzări. Personalul e problema, nimeni nu mai vrea să se angajeze în domeniu din cauza fricii de pandemie, pentru că nu e nimic sigur în Horeca în ziua de azi”, spune Andrei Neagu.

În anunț patronul barului oferă toate detaliile necesare pe care un potențial cumpărător ar trebui să le știe. Acesta amintește că plata autorizațiilor este la zi, spațiul este utilat în întregime, inclusiv aparat de cafea profesional, râșniță, aparat de gheață, frigidere. De asemenea, chiria este modestă.

Barul este funcțional, cu o capacitate de 70 de persoane la interior și are terasă. Localul nu necesită alte investiții fiind dotat cu sistem audio, lumini, lasere, mașină de fum, laptop, sistem karaoke, 2 plasme interior, una pe terasa, stroboscoape. De asemenea, dispune de spațiu de depozitare, centrală termică, grătar, sistem de supraveghere atât interior, cât și exterior.