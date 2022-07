Facultatea de Inginerie a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu are o tradiție de 46 de ani, timp în care a evoluat și s-a dezvoltat. Este o „mini-politehnică”, așa cum o numește decanul facultății Gabriel Racz, și oferă, an de an, o ofertă educațională variată. Parteneriatele între facultate și companiile industriale sunt fructuoase, astfel că orice student poate efectua un stagiu de practică și, mai târziu, își poate găsi cu ușurință un loc de muncă în domeniu. Anul acesta, Facultatea de Inginerie scoate la concurs aproape 800 de locuri pentru licență, cele mai multe dintre ele la buget.

În fiecare an, de pe băncile facultății de Inginerie din Sibiu ies tineri profesioniști, motivați și muncitori, care își doresc să facă o carieră în domeniul pe care și l-au ales. „Pornirea” o primesc încă din primii ani de studiu căci, datorită parteneriatelor dintre facultate și companiile din oraș, pot urma stagii de practică. Dar, pe lângă acest aspect, sunt extrem de importante și cunoștințele dobândite la cursuri. Competențele au o largă aplicabilitate în industrie, iar faptul că laboratoarele facultății sunt dotate la cel mai înalt nivel reprezintă un mare plus. Tinerii care aleg să studieze în Sibiu pot activa ca specialiști atât în societățile comerciale din jurul Sibiului, cât și oriunde în țară sau străinătate.

Sute de locuri scoase la concurs la „politehnica” Sibiului

Șaisprezece programe de studiu există, la nivel de licență, în cadrul Facultății de Inginerie a ULBS și alte treisprezece specializări pentru master. Trei dintre toate acestea sunt în limba engleză.

„Facultatea de Inginerie a Universității <<Lucian Blaga>> din Sibiu este în fapt o <<mini-politehnică>>, astfel încât oferta educațională a facultății este extrem de variată. Există 16 specializări/programe de studiu la nivel de licență (dintre care unul în limba engleză) și 13 specializări/programe de studiu la nivel de master (dintre care două în limba engleză). Toate aceste specializări/programe de studiu sunt la forma de învățământ cu frecvență. Facultatea coordonează de asemenea și două programe de studiu te tip ID/FR (învățământ la distanță/frecvență redusă), destinată celor care au deja un loc de muncă și doresc să studieze fără a renunța la acesta”, spune prof. Sever-Gabriel Racz, decanul Facultății de Inginerie, într-un interviu pentru Ora de Sibiu.

Anul acesta, la Inginerie sunt scoase la concurs un număr de 473 locuri la buget și 322 locuri la taxă, la programele de licență, respectiv un număr de 231 locuri la buget și 154 locuri la taxă, la programele de master.

Tinerii vor să învețe despre energia verde

În ultimii ani, tinerii au fost interesați, îndeosebi, de specializările care le oferă concepte despre energia verde.

„Ne aflăm într-o perioadă în care în industrie se implementează conceptele Industry 4.0. Aceste concepte definesc producția inteligentă și sunt bazate pe introducerea masivă a calculatoarelor și tehnologiei informațiilor, a mecatronicii și roboților, a sistemelor digitale, a fabricației virtuale în industria modernă. Pe de altă parte asistăm la o tot mai mare importanță acordată conceptelor de energie verde, de <<green manufacturing>>, de <<environmental awareness>>, care impun aplicarea conceptelor legate de protecția mediului în industrie, mai ales în industria producătoare de energie și în industriile producătoare de bunuri materiale. Tânăra generație, absolvenții de liceu, sunt în mare parte conștienți și racordați la aceste orientări și tendințe, astfel încât în ultimii ani interesul lor a fost focalizat cu precădere asupra specializărilor care îi pregătesc pentru a face față provocărilor ridicate de conceptele amintite mai sus”, spune decanul Facultății de Inginerie.

Ce oportunități au studenții de la Inginerie: „Gradul de inserție al studenților pe piața muncii, extrem de ridicat”

Facultatea de Inginerie are numeroase parteneriate cu facultăți similare din cadrul unor universități de renume din străinătate, astfel încât studenții facultății pot beneficia de perioade de studiu la aceste universități, în cadrul programului de schimburi inter-universitare Erasmus. În plus, există o strânsă legătură între facultate și companiile din oraș, astfel că studenții pot efectua stagii de practică, iar mai apoi se pot angaja în domeniu.

„Facultatea de Inginerie are strânse colaborări cu principalele companii industriale din zona Sibiului și din Regiunea de Dezvoltare Centru. Rezultatele acestor colaborări s-au concretizat atât în îmbunătățirea semnificativă a bazei materiale a facultății, dar și în crearea unui mediu propice pentru derularea stagiilor de practică în cadrul acestor companii. Stagiile de practică derulate în companii completează pregătirea studenților în raport cu necesitățile pieței muncii. În ultimii ani a existat o adevărată competiție, am putea spune cu dublu sens, companiile industriale concurând pentru atragerea celor mai buni studenți ai facultății în cadrul stagiilor de practică, iar studenții concurând pentru a fi selectați de către companiile cu cel mai mare potențial de angajare și dezvoltare a unei cariere inginerești. Practic, fără falsă modestie, putem afirma că orice student al facultății își poate găsi cu ușurință o companie în cadrul căreia să-și efectueze stagiul de practică. Gradul de inserție al absolvenților facultății pe piața muncii este extrem de ridicat, majoritatea absolvenților fiind angajați încă înainte de încheierea studiilor”, explică prof. Sever-Gabriel RACZ, decanul Facultății de Inginerie.

Cel mai mic număr de candidați înscriși la BAC – Cum sunt afectate universitățile

În 2022, am avut cel mai mic număr de candidați înscriși la Bacalaureat din ultimii 30 de ani. Bineînțeles, nu toți cei 126.000 de elevi înscriși au promovat. Este cea mai bruscă scădere, în contextul în care oricum, de la an la an, numărul absolvenților de liceu a scăzut în România. În mod cert, din cauza acestor scăderi, și universitățile vor avea de suferit. În ultimii doi ani, atât din cauza pandemiei de coronavirus, cât și din cauza declinului demografic, și la Facultatea de Inginerie s-a înregistrat un trend ușor descendent la admitere.

„Atât declinul demografic cât și problemele create de pandemie au afectat și Facultatea de Inginerie, mai ales în ultimii doi ani, ani în care trendul numărului de candidați la admitere s-a transformat din ascendent în ușor descendent. Ne bucurăm însă de atractivitatea mediului industrial din zona Sibiului, unde cererea pentru forța de muncă cu înaltă calificare în domeniul tehnic, pentru ingineri este în continuare extrem de ridicată, numărul foarte mare de locuri de muncă oferite absolvenților noștri fiind unul dintre atuurile care ne fac să sperăm că în curând vom ajunge din nou pe un trend ascendent al numărului de candidați”, spune decanul Facultății de Inginerie.

„Tinerele generații fac alegeri legate de viitoarea profesie cu mai multă înțelepciune”

Dacă în trecut tinerii erau afectați de desele schimbări legislative și economice, în prezent, ei fac alegeri, mai ales în ceea ce privește viitorul lor, cu mai multă înțelepciune. Aceștia știu încă din școala generală ce meserie vor să aibă în viitor. Indiferent că vorbim despre facultăți cu profil real sau cu profil uman, ei fac pași din timp către profesia la care aspiră. „Acum câțiva ani v-aș fi răspuns că tinerii sunt destul de afectați de desele schimbări legislative și de evoluția oarecum imprevizibilă a economiei, așa încât deciziile lor legate de alegerea unei cariere sunt foarte subiective. Acum însă vă pot spune că lucrurile sunt mult mai stabile atât legislativ cât și economic (chiar dacă cu toții am fost afectați de pandemie), iar generațiile actuale de tineri fac alegerile legate de viitoarea lor profesie cu mult mai multă înțelepciune, cu obiectivitate și în cunoștință de cauză”, spune prof. Sever-Gabriel RACZ, decanul Facultății de Inginerie.