Una dintre cele mai cunoscute modele și actrițe din Franța, Laetitia Casta, a purtat astăzi un dialog public cu profesorul și teatrologul Octavian Saiu la Filarmonica de Stat Sibiu.

Laetitia Casta a ajuns anul acesta pentru prima dată în Sibiu prin intermediul Festivalului Internațional de Teatru. Celebra actriță joacă rolul principal în spectacolul „Clara Haskil, Preludiu și Fugă”, care are în centru o pianistă româncă.

„Sunt extrem de fericită să fiu aici și, sincer, mă simt intimidată. Când joc este altfel față de situațiile în care trebuie să fiu eu însămi. Sper să mă ridic la nivelul așteptărilor voastre”, a spus Casta, care a vorbit despre cariera ei, despre persoane care „i-au deschis uși” și despre rolul pe care îl joacă la FITS.

Un rol dificil

Când Octavian Suiu a întrebat-o despre rolul pe care îl joacă în „Clara Haskil”, Laetitia l-a descris ca fiind cel mai dificil proiect din viața ei. Actrița spune că nu știa cine era personajul pe care urma să îl joace și nici nu avea cunoștințe de muzică clasică, însă a încercat să învețe și să se adapteze pe parcurs.

”Nu eram o mare cunoscătoare a muzicii clasice, dar i-am înțeles subtilitatea când am început să-i ascult interpretările. Muzica ei este atât de pură și de specială! Ascultând-o, am reușit să înțeleg diferențele dintre interpretările ei și ale altor pianiști. La început nu îmi dădeam seama de lucrurile astea, dar, cu timpul, am descoperit cât de specială era muzica ei și cât de delicată îi era interpretarea”, spune Laetitia Casta.

Mai aproape de public

Când a văzut pentru prima dată sala în care urma să joace rolul Clarei, nu a fost convinsă că este locul potrivit pentru ca prestația ei să atingă cote maxime. „Când am ajuns în această sală minunată m-am întristat că e o porțiune mare care desparte scena de spectatori. Ecranele unde urmau să apară traducerile erau mici și mă gândeam cum să facem să se vadă mai bine în ecrane. Am reglat luminile că să pot să fiu mai aproape de public”, spune actrița.

Primii pași în carieră

Laetitia Casta provine dintr-o familie în care tatăl este corsican, iar mama franțuzoaică. Și-a început cariera la o vârstă fragedă, ca model. Remarcată de marii designeri vestimentari pentru frumusețea ei, a devenit tot mai cunoscută pe plan internațional.

Primul designer celebru care a introdus-o în lumea modei a fost Saint Laurent. Una dintre cele mai reprezentative apariții ale modelului a avut loc în 1999, când a defilat îmbrăcată în ia tradițională românească într-o prezentare de modă a designer-ului francez. „Întâlnirea care mi-a schimbat viața a fost cu Saint Laurent, pe care l-am adorat, la fel ca pe Jean Paul Gaultier. Sunt persoanele care au avut încredere în mine și mi-au deschis uși”, a mărturisit Laetitia.

Spectacolul „Clara Haskil, Preludiu și Fugă” va avea loc astăzi, vineri, 1 iulie, la ora 19:00, la Filarmonica de Stat Sibiu.