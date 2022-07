Un bărbat de 63 de ani din localitatea Șeica Mare a ajuns la spital după ce a lovit cu mașina un cap de pod pe Drumul Național 14.

”Politiștii Serviciului Rutier Sibiu intervin la un accident rutier produs pe DN14, km 297+300, în localitatea Ruși.

Din primele cercetări efectuate se pare că un bărbat in vârsta de 63 de ani, din Șeica Mare, in timp ce conducea autoturismul spre localitatea de domiciliu, ar fi pătruns pe contrasens unde a intrat intr-un cap de pod. Șoferul a fost rănit in urma coliziunii. Politiștii rutieri sunt la fata locului și continua cercetările pentru a stabili cu exactitate cauza și condițiile in care s-a produs accidentul rutier.” a transmis Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

”ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj SMURD pe DN14, localitatea Ruși pentru acordarea asistenței medicale unei persoane de sex masculin ca urmare a unui eveniment rutier. Persoana a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital policontuzionată în urma accidentului.” a declarat Alina Voina, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.