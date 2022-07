Deși prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultima perioadă, unii administratori de firme de transport în comun nu au scumpit biletele astfel încât pasagerul să fie afectat și pe viitor să nu mai circule cu autocarul.

Florin Musan, administratorul Atlantic Travels International, consideră prețul carburantului exagerat și compensarea de 50 de bani la litrul de carburant aproape nesemnificativă raportat la majorarea de pret din ultima perioada. Pentru a compensa cheltuielile, Atlantic Travels International a crescut puțin prețul la bilete, însă nu foarte mult pentru a nu crea un disconfort prea mare pentru pasageri.

„Prețul carburantului a crescut cu aproximativ 35% față de perioada similară a anului trecut, însă creșterea veniturilor rezultata din majorarea preturilor nu acopera aceasta crestere de cost. De exemplu, pentru o cursă de Germania anul trecut biletul era 115 euro, iar anul acesta este 125 euro”, spune Florin Musan, administratorul Atlantic Travels International.

Acesta consideră compensare de 50 de bani la litrul de carburant un ajutor bine venit, însă dacă ar fi fost o sumă mai mare, de cel puțin 1,5 lei, ar fi fost mai eficient.

„Eu administrez firmă de transport internațional și efectuez mai mulți kilometri în afară decât în țară, deci alimentez mai mult din străinătate.Dacă nu se schimbă ceva la situația prețurilor carburanților situația este destul de gravă.

Administratorul firmei de transport încă mai resimte efectele pandemiei. „Scăderea numărului de pasageri a început odată cu pandemia când am și avut activitatea oprită. Am reînceput activitatea dupa deschiderea granitelor, iar acum pot spune că mergem sub nivelul anilor anteriori de pandemie pentru că pasagerii sunt încă dezorientati de efectele anterioare ale pandemiei”, a menționat Florin Musan.