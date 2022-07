Şase personalităţi din lumea artelor spectacolului vor primi, sâmbătă seara, câte o stea pe Aleea Celebrităţilor, în cadrul unei gale care va avea loc la Filarmonica de Stat, au anunţat organizatorii Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS).

Potrivit sursei citate, în cadrul galei de sâmbătă va fi recunoscut meritul a doi români, actorul Ion Caramitru şi violoncelistul Götz Teutsch şi a patru personalităţi din străinătate – Sasha Waltz, Claus Peymann, Éric-Emmanuel Schmitt şi Krzysztof Warlikowski, relatează Agerpres.

Gala Celebrităţilor va avea loc de la ora 19.00, la Filarmonica de Stat din Sibiu, preţul unui bilet fiind de 100 de lei.

Sasha Waltz este una dintre cele mai respectate coregrafe ale momentului, dansatoare şi regizoare, fiind membră a Academiei de Arte din Berlin, unde conduce Baletul de Stat împreună cu Johannes Öhman.

Polonezul Krzysztof Warlikowski va primi şi el o stea pe Aleea Celebrităţilor de la Sibiu, fiind directorul artistic al Nowy Teatr din Varşovia. În 2021, a primit Leul de Aur pentru întreaga sa activitate în cadrul Bienala de la Veneţia (Italia).

Götz Teutsch este un celebru violoncelist care s-a născut la Sibiu, fiind unul dintre membrii fondatori ai ansamblului The 12 Cellists of the Berlin Philharmonic, alături de care susţine concerte în întreaga lume.

Éric-Emmanuel Schmitt este dramaturg, prozator, romancier, scenarist şi regizor franco-belgian. Cărţile sale sunt traduse în 48 de limbi, iar piesele sale de teatru sunt montate în peste 50 de ţări.

Claus Peymann va primi şi el o stea la Sibiu, după ce a regizat numeroase spectacole bazate pe piese din repertoriul clasic, dar şi din cel contemporan.

Ion Caramitru a fost unul dintre cei mai importanţi şi apreciaţi actori de teatru şi film din România. Între 1996 şi 2000, Ion Caramitru a fost numit Ministru al Culturii. El s-a stins din viaţă în data de 5 septembrie 2021.

FITS continuă sâmbătă şi duminică cu numeroase evenimente. Unul dintre cele mai renumite spectacole de la Sibiu – „Faust”, regizat de Silviu Purcărete, este programat de la ora 22.00 la Fabrica de Cultură, în timp ce concertul zilei va avea loc la ora 22.30 în Piaţa Mare din centrul oraşului, unde va urca pe scenă Cargo.