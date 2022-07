Ștefan e un copil plin de viață, vesel și vorbăreț. A terminat clasa I cu ”foarte bine” și deja știe – pe sărite – tabla înmulțirii. Joacă șah, merge la călărie și înot, îi place să se joace cu cățeii și se pregătește să participe la un concurs de biciclete. Ștefan face toate astea în condițiile în care, născut prematur la 29 de săptămâni, cu hipoxie și hemoragie la naștere, face terapie de la 6 luni, poartă orteze la picioare și luptă cu un diagnostic de tetrapareză.

Din decembrie 2020, terapia lui Ștefan include două-trei vizite pe săptămână la Cabinetul de Kinetoterapie ARA. Vine aici pentru că ” îi place să povestească cu fetele și să lucreze cu mingea cu Bianca. E distractiv”, spune el zâmbind. ” Îmi place și că pot să merg mai bine de când vin aici”, adaugă el.

”Fetele” de la ARA sunt Alina, Bianca și Ștefania. Lucrează împreună în această formulă de anul trecut din iulie, în trei săli dotate cu masă și pat de masaj, spaliere, mingi pentru gimnastică, pernuțe gonflabile, benzi elastice, TRX, aparat de fizioterapie, joculețe, bandă de mers acționată manual etc.. Cu ajutorul acestor echipamente, echipa ARA oferă un pachet de servicii pentru copii și adulți care include kinetoterapie (inclusiv terapie Vojta), posturologie, consiliere nutrițională, masaj și fizioterapie.

”Kinetoterapie” înseamnă terapie prin mișcare

Alina Jia, proprietarul și managerul cabinetului, a absolvit în 2008 Universitatea Babes Bolyai din Cluj–Napoca, specializarea Kinetoterapie. A început să practice kinetoterapia în 2011, după ce a terminat a doua facultate – Nutriție și Dietetică – și s-a mutat în Sibiu. După 11 ani de kinetoterapie, perioadă în care a fost și colaborator al Centrului „Aria” pe partea de instructor sportiv aerobic, TRX și nutriție, apoi furnizor de servicii de kinetoterapie la domiciliu și în final antreprenor, Alina e în continuare pasionată de meseria ei.

”Kinetoterapia înseamnă <<terapie prin mișcare>>. Este un domeniu pe care eu îl văd fără limite – putem să ajutăm copilul și adultul la orice vârstă. Putem să ajutăm femeile însărcinate, prin exerciții și programe de exerciții, prin masaje terapeutice sau de drenaj limfatic de care au nevoie în timpul sarcinii. După sarcină au și mai multă nevoie – multe mămici nu știu care e ritmul în care se pot recupera după o naștere naturală, sau după una cu cezariană. Le ajut și atunci când vor să slăbească și să mănânce sănătos ca să poată alăpta”, adaugă Alina.

Nișa noastră sunt copiii

Cabinetul ARA a fost gândit inițial atât pentru copii, cât și pentru adulți. Pacienții sunt însă în majoritate copii, pe care părinții îi aduc aici de cele mai multe ori în urma unor recomandări de la medici specialiști din Sibiu, recomandări în grupul de prieteni sau în grupuri de pe rețelele de socializare. ”Dacă în online, pe anumite grupuri apare întrebarea: ”Cunoașteți pe cineva care face kinetoterapie cu copii în Sibiu? numele meu apare imediat”, spune Alina. ”90% din pacienții noștri sunt copii, de la cele mai mici vârste (nou-născuți) până la vârsta adolescenței”, adaugă Alina.

Pasiunea Alinei pentru lucrul cu copiii s-a dezvoltat pe mai multe ramuri. Cea mai recentă e cea legată de specializarea în Posturologie, o formare profesională de doi ani de zile, pe care a încheiat-o în 2021 și în care a trebuit să lucreze cu cât mai mulți copii. Cea mai puternică dezvoltare e strâns legată de anii în care a oferit servicii de kinetoterapie și masaj la domiciliul mămicilor din Sibiu. ”În 2015, la câteva luni după ce am născut, mi-am luat băiețelul și m-am dus acasă la foarte multe mămici să le ajut – atât pe ele, după naștere, cât și pe bebelușii lor. Făceam cu ele gimnastică, dacă avuseseră o săptămână grea le făceam un masaj terapeutic, discutam despre diversificarea alimentației copilului… A fost o perioadă foarte frumoasă”, își amintește Alina.

Perioada aceasta a venit după un an și jumătate în care Alina a fost kinetoterapeut la Centrul „Aria”. ”Experiența la Aria a fost foarte valoroasă. Am învățat foarte multe din lucrul în echipă – ce înseamnă colaborare și comunicare, respect, planificarea activităților… Am legat multe prietenii frumoase cu mulți pacienți, care încă mă salută când ne întâlnim pe stradă. Unii dintre ei m-au căutat când au văzut că mi-am deschis cabinetul și au venit cu copiii la tratament aici”, spune Alina.

Lucrăm unu la unu cu pacienții și le acordăm atenție totală

Experiența de la Centrul „Aria” i-a mai adus ceva Alinei – a ajutat-o să înțeleagă cât de important e să lucreze cu pacienții unu la unu și să le acorde atenție completă pe parcursul întregii ședințe de kinetoterapie, care la cabinetul ARA durează 50 de minute. ”Pacienții vin la noi pentru calitatea serviciilor și pentru că le oferim multă atenție. Lucrăm cu un singur pacient odată și ne concentrăm pe nevoile fiecăruia”, spune Bianca, una dintre colegele Alinei.

Bianca a absolvit specializarea Balneo-Fiziokinetoterapie şi Recuperare din cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj. La fel ca Alina și Ștefania (cea de-a treia membră a echipei) se ocupă de cei mici cu răbdare și căldură. ”Combinăm exercițiile cu joaca, nu suntem stricte și avem mereu zâmbetul pe buze. Încercăm tot timpul să-i facem pe copii să nu se plictisească”, spune Ștefania, care a absolvit și ea aceeași specializare.

Căldura, răbdarea, mărțișoarele și globurile de Crăciun personalizate pe care le primesc copiii înseamnă mult atât pentru cei mici, cât și pentru părinți. ”E foarte plăcută atmosfera aici, vii de drag. Mediul e foarte prietenos, primim înțelegere și sfaturi”, spune Andreea, una dintre mămicile care își aduc copiii la ARA.

Fiecare copil face progrese

Pe fetița Andreei o cheamă Daria. Are doi ani și-o lună. S-a născut cu hidrocefalie, o afecțiune care i-a întârziat dezvoltarea – la zece luni, când a venit prima dată la cabinetul ARA, era la nivelul unui bebeluș de 3-4 luni. Acum nivelul ei cognitiv e adecvat vârstei biologice: e veselă și vorbăreață, se învârte, se rostogolește și poate să se ridice în două picioare. ”E extraordinar ce am realizat aici într-un an de tratament”, spune Andreea în timp ce-o privește cu emoție pe Daria, care (după cum declară singură), ”se duce la plimbare” în viteză spre încăperea vecină.

Ariana, care împlinește 11 luni pe 30 iunie, e o altă pacientă a echipei ARA. Are o formă de plagiocefalie care, dacă e lăsată să evolueze îi afectează capacitatea de mișcare și generează întârzieri în dezvoltare. A purtat câteva luni, 23 de ore din 24, pentru corecție, o orteză de cap (un fel de cască). Mama ei, Alexandra, a întrebat pe un grup online de mămici unde să meargă cu fetița în Sibiu la terapia neuromotorie Vojta și a fost îndrumată către ARA. Au început să vină la cabinet din martie și în trei luni Ariana a ajuns să-și miște mâinile și picioarele, să se ridice singură, să se rostogolească și a început să vorbească – pe scurt, ”a recuperat întârzierea și a ajuns la vârsta ei reală”, spune bucuroasă și ușurată Alexandra.

”Noi ne vedem cam de două ori pe săptămână cu fiecare copilaș. E un lucru la pe care îl facem altfel decât la alte cabinete, și la care eu una țin – în loc să vină zece zile consecutiv pentru cele zece ședințe din pachetul minim, prefer să vină mai multe săptămâni. Copiii nu se simt stresați, iar noi putem să le vedem evoluția pe un timp mai lung”, explică Alina. ”Chiar dacă unii pacienți au venit numai pentru 20 de ședințe – eu le spun că este nevoie sa continue acasă și să ne revedem peste 6 luni la ședințe sau pentru o scurtă evaluare, pentru că schimbările se produc în timp – fiecare copil de care ne-am ocupat a făcut progrese și a plecat de aici cu îmbunătățiri. Noi le măsurăm pe baza evaluării inițiale, și ne spun părinții: copilul meu e mai bine, stă altfel în leagăn sau la birou, nu a mai căzut și nu se mai împiedică”, adaugă Alina.

Tratamentul începe cu o evaluare amănunțită

La ARA, colaborarea – pe termen scurt sau pe termen lung, în prevenție sau tratament – începe cu o evaluare amănunțită a copilului și implică program personalizat și o echipă strânsă și sinceră cu părinții. La acestea se adaugă ședințele unu la unu de 50 de minute, atenția și căldura, precum și re-evaluările periodice de care au parte pacienții. ”Avem o placă baro-podometrică cu care facem o examinare obiectivă a copilului: îi evaluăm amprenta plantară și mersul, postura, poziția capului, umerii, spatele, membrele inferioare și superioare. Asta vedem noi la prima evaluare”, spune Alina. ”După fiecare zece ședințe eu țin să dau feedback părinților – le spun ce s-a întâmplat în perioada respectivă și cum a evoluat copilul”, adaugă ea.

Când oferă consiliere nutrițională – un serviciu de care beneficiază numai pacienții aflați deja în tratament la noi – Alina procedează la fel. ”Discut încă o dată o oră încheiată cu mama și copilul, îmi adun cât mai multe informații, fac o evaluare amănunțită și văd unde se greșește – pentru că undeva s-a greșit dacă copilul a ajuns supraponderal”, spune ea. ”Îi ajut apoi să-și găsească resursele în familie și în bucătărie, să elimine lucrurile rele pe care le fac și să le păstreze pe cele bune. Fac automat echipă cu părinții, căci ei fac cumpărăturile și ei gătesc. După ce vorbim se luminează și ei, și zic: hai să nu mai punem în coș chips-uri…”

ARA – simbolul dragostei de familie

Alina și-a deschis cabinetul propriu în 2019, convinsă că o să poată oferi servicii de calitate pacienților mai degrabă aici decât la decât la domiciliul lor. I-a fost un pic greu la început, dar a ajuns repede să aibă de lucru de dimineață până seara. De anul trecut lucrează cu două organizații – Asociația D.A.R. si Asociația “Copil Unicat” – care se ocupă de copii cu nevoi speciale. ”Am fost foarte impresionată de mămicile lor, care au venit la cabinet cu povești extraordinare, mămici extrem de puternice și de motivate pentru copiii lor, și mi-am spus că vreau să ajut comunitatea asta”, spune Alina.

Lucrul cu copiii cu nevoi speciale a fost foarte provocator, dar i-a adus Alinei și colegelor ei satisfacții extraordinare. Experiența aceasta o îndeamnă acum să extindă cabinetul și să-l transforme într-un centru în care să îmbine kinetoterapia copiilor cu logopedia și să le ofere, atât celor mici cât și părinților, servicii de psihoterapie. ”Părinți echilibrați înseamnă o șansă mai mare pentru copii să-și continue terapiile și să devină adulți echilibrați și responsabili”, crede Alina.

Centrul pe care și-l dorește Alina se va numi tot ARA. ”Când am împlinit 30 de ani am primit cadou de la foștii mei colegi de la “Aria” un bănuț pe care erau gravate literele astea trei. Mi-au spus: sunt inițialele voastre – Alina (numele meu), Răzvan (numele băiatului meu) și Adrian (numele soțului). Iubesc bănuțul și acronimul ăsta”, mărturisește Alina emoționată. ”Când mă întreabă copiii, le spun frumos că ARA suntem noi – eu și colegele mele”.

Cabinetul de kinetoterapie și recuperare medicală pentru copii și adulți ARA – www.arakineto.ro; www.facebook.com/arakineto – funcționează în Sibiu, pe strada Distribuției nr. 12. Puteți face o programare prin email la alinadianajia86@yahoo.com sau prin telefon la +40721379599.