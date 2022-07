Radu Scutea este președintele interimar al Filialei județene a PMP, după plecarea lui Ion Ariton pe o funcție de vicepreședinte regional , conform deciziei adoptate de catre Comitetului Executiv Național, la propunerea președintelui PMP, Eugen Tomac.

Anterior acestei numiri, la Congresul PMP din 19 februarie, Ion Ariton, fost senator si ministru al economiei, care a condus organizatia sibiana a PMP in ultimii ani, a fost ales vicepresedinte pentru Regiunea Centru.

Noul președinte interimar a preluat responsabilitățile executive in data de 04iulie2022, in prezenta liderilor locali ai partidului. Într-un mesaj adresat colegilor, Radu Scutea precizeaza: „Voi cauta, alaturi de fiecare dintre voi, sa valorific reușitele de până acum, să le înmulțesc, să trecem peste amărăciunea provocată de unele rezultate. Sunt convins ca experiența consistentă a dlui ministru Ariton, vicepreședinte regional, și a liderilor care au obținut respectul, aprecierea și voturile alegătorilor în comunitățile din care fac parte, ne oferă perspectiva promovării cu succes a interesului public în politica locală și natională.

Mulțumesc, de asemenea, dlui președinte Eugen Tomac, secretarului general, Ionuț Simionca, și colegilor din conducerea partidului, pentru increderea acordata. Pentru un nou inceput, pentru o Miscare vie si convingatoare!”a transmis președintele interimar PMP Sibiu, Radu Scutea.