Totuși, pentru a beneficia de „invizibilitate” totală pe WhatsApp vei avea de bifat ceva mai multe opțiuni decât pe vechiul YM, începând cu grupul de persoane căreia vrei să-i ascunzi indicatorul Last Seen. Vestea bună este că indicatorul Online va putea fi ascuns fie pentru toată lumea, sau pentru grupurile de contacte deja bifate pentru omiterea indicatorului Last Seen. Astfel, vei putea fi deopotrivă Vizibil și Invizibil pe WhatsApp, în funcție de persoana sau grupul de persoane care te interesează.