Inspectorii ANAF au intensificat controalele asupra veniturilor obținute de români din tranzacționarea criptomonedelor.

Sunt verificate sumele obținute în perioada 2016-2021 și, într-o primă etapă, au fost identificate 48,67 de milioane de euro omise de la declarare. Prin această acțiune, Direcția Generală Antifraudă Fiscală vrea să asigure creșterea gradului de fiscalizare și recomandă tuturor celor care au o astfel de activitate să declare și să își achite toate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, relatează euronews.ro

Alexandru Hobincu, vlogger cripto: „Probabil, românii au crezut că vor putea scăpa prin diverse soluții sau probabil nu consideră că ANAF-ul are tehnologia necesară de a verifica absolut orice. Eu cred că s-au înșelat, dar nu înțeleg de ce românii evită aceste taxe. Din perspectiva mea sunt foarte, foarte ok. Am înțeles că ANAF-ul a implementat și potentialul pierderii, în eventualitate în care, în acest an, ai declarat o pierdere de 10.000 de dolari, în următorul an dacă vei face profit de 20.000 de dolari nu vei plăti taxe decât pentru acei 10.000 de dolari diferență. Este în continuare ok, dacă ma întrebați pe mine, este un paradis fiscal în ceea ce privește taxarea pe criptomonede, chiar dacă din punct de vedere legislativ nu avem un proces automatizat. Într-adevar, este un pic mai complex, pentru că trebuie să venim cu tot istoricul tranzacțiilor, dar dacă nu vrem să ne implicăm există firme specializate care pot face asta pentru noi și trebuie doar să le dăm desfășurătorul.”

Aproape jumătate de million de români au investit în cripto sau NFT-uri, iar piața este în continuă creștere. Studiile arată că în cinci ani piața NFT-urilor va ajunge la o valoare de 13,6 miliarde de dolari, cu 35% mai mult față de anul acesta.

Alexandru Hobincu, vlogger cripto: „Din punct de vedere al taxelor, procentual vorbind, suntem în partea de jos a balanței, pentru că există țări, în principiu Germania, America, Franța, care taxează mult mai mult. În Marea Britanie, taxele pot depăși 20-30%, dar spre exemplu Portugalia deja a implementat o metodologie. De exemplu, dacă ești investitor, nu plătești taxe, dar dacă ești trader plătești taxe mai mici decât în România. Chiar și așa sunt multe persoane, cel puțin cei din comunitățile mele, care aleg, când devin profitabili pe piața cripto, să se mute din țări precum Germania, Spania, Italia în România doar din simplul fapt că plătesc taxe mai mici.”