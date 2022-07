Dieta Rina este una dintre cele mai populare cure de slabit. A devenit indragita de multe persoane, deoarece are la baza un plan alimentar mai permisiv, nu te infometeaza si este usor de urmat.

Mai exact, este o dieta disociata pe zile. Va trebui sa mananci doar acele alimente care fac parte dintr-o anumita categorie specifica zilei. Mai multe informatii despre dieta Rina detaliata gasesti in acest articol.

Ce presupune dieta Rina

Principiul de baza al dietei Rina porneste de la ideea conform careia ne ingrasam pentru ca facem combinatii alimentare nepotrivite. Pur si simplu, stomacul nu este conceput sa digere in acelasi timp diferite categorii alimentare.

In schimb, atunci cand consumam alimente de acelasi fel ne vom imbunatati digestia, metabolismul si vom favoriza scaderea in greutate. Motiv pentru care dieta clasifica alimentele, astfel: proteine, amidon, carbohidrati si vitamine.

Practic, in prima zi de dieta va trebui sa mananci doar alimente bogate in proteine, a doua zi doar alimente bogate in amidon, a treia zi doar alimente bogate in carbohidrati, urmanad ca in a patra zi sa consumi doar alimente bogate in vitamine.

Dupa cele 4 zilei, vei relua ciclul exact in aceeasi ordine pana la finalul curei de slabire care dureaza 90 de zile. O data pe luna, mai exact in zilele 29, 58 si 87, dieta Rina prevede si o zi de post in care nu ai voie sa mananci nimic, ci doar sa bei apa.

Urmand un astfel de plan alimentar, se pare ca vei reusi sa slabesti semnificativ, fara sa te infometezi. Avand in vedere ca nu restrictioneaza nicio categorie alimentara, dieta Rina nu provoaca dezechilibre nutritionale. Spre deosebire de alte diete mai restrictive, poate deveni un stil de viata care sa te ajute sa iti gestionezi greutate pe termen lung.

Reguli de respectat

Pentru a obtine rezultatele dorite trebuie sa ai in vedere si cateva reguli:

la micul dejun manaca doar fructe, poti sa consumi orice fruct preferi din doua in doua ore pana la ora pranzului

lasa o pauza de doua ore intre ultima gustare de fructe de la micul dejun si pranz

mananca trei mese principale pe zi

stabileste-ti un program fix de masa

serveste micul dejun intre orele 4:00 si 12:00, pranzul intre 12:00 si 14:00, iar cina intre 18:00 si 20:00

mananca la cina jumatate din portia pe care ai mancat-o la pranz

nu mai manca nimic dupa ora 20:00

nu sunt permise gustarile intre mese

gateste alimentele fierte, la cuptor, la abur sau pe gratar

nu manca fast-food sau prajeli in ulei

bea cel putin 2 l de apa pe zi

poti sa bei ceai sau cafea fara zahar

nu bea alcool, sucuri indulcite sau bauturi carbogazoase

fa miscare cel putin 30 de minute pe zi

Alimente permise

Dieta Rina iti permite sa mananci orice, fara sa impuna restrictii alimentare sau cantitative, atat timp cat respecti disocierea zilnica.

In fiecare zi din dieta, la micul dejun va trebui sa mananci doar fructe. In ceea ce priveste pranzul si cina va trebui sa respecti categoria alimentara specifica zilei, astfel:

Ziua de proteine

Lasa o pauza de minim 4 ore intre pranz si cina. Alege doar un tip de alimente bogate in proteine pe care sa le consumi in aceasta zi. Ai voie sa mananci urmatoarele tipuri de alimente:

carne de pasare, miel, vita, vanat, etc.

peste si fructe de mare

oua

lapte si produse lactate, inclusiv branzeturi

legume proaspete sau gatite: rosii, castraveti, salata verde, rucola, spanac, etc.

ierburi aromatice

un bol de supa clara si o felie mica de paine, doar la pranz

Ziua de amidon

Lasa o pauza de minim 3 ore intre pranz si cina. Ai voie sa mananci urmatoarele tipuri de alimente

leguminoase: mazare uscata, fasole uscata, naut, soia, linte, cartofi

cereale: ovaz, orez, hrisca, mei, quinoa, etc.

legume proaspete sau gatite: rosii, castraveti, salata verde, rucola, spanac, etc.

ierburi aromatice

un bol de supa clara si o felie mica de paine, doar la pranz

Ziua de carbohidrati

Lasa o pauza de minim 3 ore intre pranz si cina. In aceasta zi atipica pentru o cura de slabire te vei rasfata cu urmatoarele tipuri de alimente:

paste, paine de orice fel, lipii, mamaliga

produse de panificatie, cornuri, covrigei, biscuiti, saratele

burger sau pizza vegetariene

prajituri, torturi, briose, inghetata

ciocolata neagra

Ziua de vitamine

In aceasta zi va trebui sa mananci doar fructe si legume din doua in doua ore pana la ora 20:00. Poti sa le consumi ca atare, salate, compoturi sau gatite. Iata ce poti sa mananci:

fructe de orice fel proaspete, smoothie-uri, fresh-uri, compoturi neindulcite: fructe de padure, citrice, banane, kiwi, capsuni, pepene rosu, pepene galben, etc

legume proaspete, salate sau gatite la abur, fierte, pe gratar: dovlecel, ciuperci, vanata, conopida, varza, castraveti, rosii, ceapa, broccoli, sfecla, telina, fasole verde, etc.

nuci si seminte crude